黑豹旗／游宗翰後援3K！國三不怯戰　偶像大谷翔平、柳田悠岐

▲辭修中學游宗翰。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（31）日在重新棒球場進行，辭修中學以4比14不敵磐石高中提前結束比賽，不過國三的游宗翰後援登板表現亮眼，用33球投出2.1局無保送、3次三振、僅失1分（責失0），穩定控局讓教練看見未來的可塑之才。

「能上來跟學長一起打球很開心。」游宗翰笑說，雖然年紀小，但平時在社區棒球隊常與高中生交手，早已習慣強度，「沒有太大壓力，覺得自己生涯裡就該有一次這樣的經驗。」

首次參加黑豹旗，他並未給自己設下嚴苛目標，「第1年而已，沒有什麼壓力，盡量為球隊做出貢獻就好。」 面對早場比賽，他也展現超齡準備態度，「前一晚就會先想攻擊球路、配球策略，隔天來比賽會更方便。」

游宗翰平時主要守三壘與游擊，也能擔任投手與捕手，多重角色讓他更理解比賽節奏，他坦言，投手與捕手都頗具挑戰，「投手狀況有高有低嘛，每場都要去調適自己的心情跟狀態；好捕手則要會引導投手，2個都不容易。」

談到棒球偶像，他笑著提到日本2位球星，「大谷翔平大家都喜歡，他又會投又會打；另外我很喜歡柳田悠岐，他打擊力量很強、速度也快，我很喜歡他的打擊動作。」