溫班亞瑪連5場繳20分「雙十」　馬刺開季5連勝隊史最佳

記者游郁香／綜合報導

聖安東尼奧馬刺本季強勢開局！今（31）日以107比101力退邁阿密熱火，創下隊史首次開季5連勝的紀錄，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）持續火燙表現，他單場貢獻27分、18籃板、6助攻、5阻攻，連5場繳出20分以上的雙十數據。

本場比賽，21歲的溫班亞瑪再度打出宰制級表現，出賽40分鐘，以23投10中攻下27分、18籃板、6助攻，外帶5阻攻、1抄截，這是他本季第5場轟破20分、也是第5次「雙十」表現，火力持續延燒；他開季場均高達30.2分、14.6籃板、4.8阻攻，相當驚人。

▲▼馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪延續火燙手感，率領馬刺開季5連勝。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，這場比賽過後，溫班亞瑪追平七六人MVP中鋒恩比德（Joel Embiid），並列現役球員中達成「25分、15籃板、5助攻、5阻攻」場次最多紀錄（3場）。

馬刺的配角群也給足火力支援。卡索（Stephon Castle）命中率高達58.3%，砍下21分；瓦塞爾（Devin Vassell）繳出17分、9籃板的全能數據；新秀哈波（Dylan Harper）替補登場拿下13分，三分4投2中。

熱火方面則由當家長人阿德巴約（Bam Adebayo）獨撐大局，全場拿下31分、10籃板，還在一次進攻中「隔扣」溫班亞瑪點燃士氣。威金斯（Andrew Wiggins）添上24分、6籃板，但球隊在末節關鍵時刻失誤連連，最終功虧一簣。

對馬刺而言，這場勝利意義非凡，自1976年加入NBA以來，他們從未開季5連勝。即便少了福克斯（De’Aaron Fox）、柯內特（Luke Kornet）與索漢（Jeremy Sochan），仍展現出聯盟最完整、最有活力的團隊樣貌之一。

▲▼馬刺溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺年輕陣容展現團隊能量，創下隊史開季最佳戰績。（圖／達志影像／美聯社）

【戰車冒煙掀議】CM11沿路冒白煙　十軍團澄清：正常現象

