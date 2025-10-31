▲「改當投手」辰己涼介來了！ 11月亞洲職棒交流賽豪華卡司再更新。（圖／大會提供，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

台灣大賽總冠軍熱潮延續！由2025台灣大賽總冠軍隊伍樂天桃猿擔任地主的「2025桃園亞洲職棒交流賽」,將於11月7日至9日在樂天桃園棒球場盛大登場，本交流賽將是樂天桃猿今年球季最後的公開出賽，桃猿球迷千萬不容錯過。

這場備受期待的秋季棒球盛會，不僅是總冠軍隊伍的榮耀出擊，也將迎戰日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師，打造最高水準的台日韓三國職棒對決；凡購買內野熱區門票者即可獲入場禮，價值$780元的賽事紀念Tee，全區門票持續於從ibon售票系統熱賣中。

2025桃園亞洲職棒交流賽將於11月7日至9日在桃園棒球場登場，凡購買內野熱區門票者即可獲入場禮，價值780元的賽事紀念Tee。



話題球星強襲，東北樂天金鷲祭出多名一軍戰力，辰己涼介及今野龍太重磅登場

繼首波公布三位台將宋家豪、蕭齊、陽柏翔，以及陣中主力球員小深田大翔、太田光、莊司康誠與藤井聖將來台參賽後，東北樂天金鷲本次訪台名單中，出現多名一軍球員，更帶來重磅好消息；陣中主力辰己涼介和投手今野龍太也確定隨隊來台參賽。

辰己涼介是本次賽事最大亮點之一，他不僅是頂尖球員，擁有2023年金手套獎和2024年安打王的頭銜，更因為在2024年世界12強賽期間，公開喊話「如果我們輸掉12強賽，我就改當投手」，而成為台灣體壇的熱門話題人物，這位以頂級外野守備著稱的明星球員參戰，為本次臺日交流賽增添了無數亮點與話題性。

今野龍太。



另一位今野龍太則是球隊重要投手戰力，在職棒生涯中多以中繼出賽，2025年賽季繳出防禦率3.61、5次中繼。在職業生涯第12年時，臨危受命首次擔任先發投手，繳出2局無失分的好投，並成功化解滿壘危機，今野龍太作為東北樂天金鷲陣中經驗豐富且能在緊急時刻穩住陣腳的關鍵投手，他的參戰也將讓本次台日交流賽的投打對決更具看頭。

桃園在地主場優勢開幕日限定 樂天女孩 x 桃氣女孩 史無前例跨界演出合體助陣

本次交流賽由桃園市政府主辦，樂天桃園棒球場為主場，為彰顯「在地主場」應援優勢，11月7日開幕日將推出台灣跨運動領域史無前例的「雙隊合體」開幕表演。

這場備受矚目的應援大合體，是兩支桃園在地職業球隊專屬啦啦隊的重量級聯名，不僅突破了棒球與排球領域的界線，也展現桃園職業運動的堅強應援實力。

桃園雲豹飛將排球隊專屬的「桃氣女孩」朴星垠、金佳垠、和琪、蔓妮、邦妮、羽娜、草莓攜手跨界演出，加入應援陣容。



豪華陣容曝光，此次應援合體集結了共12位的超豪華陣容，由5位地主樂天桃猿棒球隊專屬的「樂天女孩」卉妮、穎樂、曲曲、Mika、貝佳頤領軍，與7位桃園雲豹飛將排球隊專屬的「桃氣女孩」韓援金髮女神朴星垠、可愛天花板金佳垠、和琪、蔓妮、邦妮、羽娜、草莓攜手跨界演出，超豪華女孩陣容將同場飆舞，為開幕戰帶來最強勁的視覺震撼與應援氣場。

跨界吸睛亮點: 這場「棒球人氣隊」與「排球話題隊」的跨領域盛大聯名，不僅突破了運動領域的界線，更在開幕日當天創造跨國應援的吸睛話題，桃氣女孩陣中的兩位韓籍成員朴星垠和金佳垠，將在日韓對戰首日率先登場，與場邊助陣的韓國KT巫師啦啦隊Lady Wiz遙相呼應，這場台灣啦啦隊中「韓籍女神」與韓職頂級啦啦隊之間的隔空應援較勁，勢必成為開幕戰場邊最熱門的話題之一。

三天賽前台日韓啦啦隊見面會!限定周邊與稀有福利搶先曝光



本次交流賽為回饋球迷熱情，滿足與啦啦隊近距離互動的願望，除了推出限定周邊外，更特別規劃了台日韓三隊啦啦隊共同參與的賽前見面會，而「桃氣女孩」也將於開幕日當天合體加入見面會陣容，為提供球迷多樣化的稀有互動體驗。

賽前見面會，凡購買周邊商品滿$1000元即可獲抽號碼牌資格，每日將發放限量30位名額，機會非常稀有。

多樣化互動體驗，消費滿$1000元可與女孩擊掌，滿$1000~$1500元可獲女孩合照，$1500元以上可享簽周邊商品的福利。

樂天金鷲隊公布最新一波來台名選。