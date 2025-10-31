運動雲

湖人新老闆華特首發聲給承諾　珍妮・巴斯留任執行理事

記者游郁香／綜合報導

NBA今（31）日正式批准洛杉磯湖人易主！聯盟理事會已通過交易，新任大股東為身兼道奇老闆的華特（Mark Walter）。交易完成後，華特首度以湖人新老闆身分發表聲明，盛讚湖人是「全世界體壇最具代表性的球隊之一」，並承諾將與珍妮・巴斯（Jeanie Buss）攜手延續球隊卓越傳統。

這筆交易金額高達100億美元，締造職業運動史上最大規模的球團收購案。華特是美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊與女子職籃（WNBA）洛杉磯火花隊的老闆，同時也參與TWG Global集團的運營，該集團持有凱迪拉克一級方程式（Cadillac Formula 1）車隊的多數股份。

▲▼道奇老闆華特與大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人易主案正式完成，道奇老闆華特（左）成為新任大股東。（圖／達志影像／美聯社）

在NBA理事會今日投票通過湖人隊的出售案，華特隨後也以球隊老闆身份發表了第一份聲明，「洛杉磯湖人是全世界體壇最具代表性的球隊之一，擁有卓越的歷史，並以不懈追求偉大聞名。」

華特表示，「很少有球隊能像湖人一樣，擁有如此深厚的傳承與全球影響力。能與珍妮・巴斯並肩合作，在這個新時代持續維持這份卓越，並在場上與場下共同建立成功的新標準，是一種榮耀。」

▲▼湖人天價出售，老闆珍妮巴斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮・巴斯將留任執行理事，與華特共同領航紫金軍團。（圖／達志影像／美聯社）

珍妮・巴斯將繼續擔任洛杉磯湖人隊的執行理事（Governor），並在可預見的未來持續負責球隊的日常運作。她的持續領導反映了華特的理念——他認為職業運動是一個能夠激勵表現、實現目標並凝聚社群的全球平台。湖人是這個願景的基石，他相信必須延續這份讓球隊成為聯盟強權的勝利領導力。

珍妮・巴斯則提到，「過去十年來，我逐漸認識馬克，一開始是作為商業夥伴，接著是朋友，而現在是同事。他一次又一次展現出他為洛杉磯帶來冠軍的決心。代表所有湖人球迷，我對我們的未來充滿興奮與期待。」

