藍鳥教頭笑稱「希望山本多耗幾球」　史普林格將歸隊拚封王戰

▲藍鳥總教練史耐德（John Schneider）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

多倫多藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）於30日（台灣時間31日）在主場羅傑斯中心召開記者會，除說明外野手史普林格（George Springer）的身體狀況外，也談到球隊面對道奇王牌山本由伸的應對策略。

針對第2戰被山本完投壓制、全場僅敲4安打、得1分的再戰，史奈德直言，「他是一位非常多變的投手，關鍵是要明確設定攻擊目標，並堅持自己的揮棒節奏。不能只是等待機會，有時候也必須主動出擊。」

史奈德隨後開玩笑稱，「希望他這次球投多一點、能稍微累一點就好了。」在先前對決中得到的經驗中，他認為，打者實際交手後，對他的球路軌跡和變化有了更清楚的感受，「重要的是判斷他會怎麼攻擊，並在需要時做出相應調整。」

另一方面，因右側腰部受傷而缺席第4、5戰的史普林格，史奈德透露，第5戰前一度考慮讓他出場，「當時是非常接近的判斷，上場也是有可能的。但最後我們權衡對他和球隊最有利的做法，決定讓他再多休息兩天，這是正確的選擇。希望他明天能完全恢復。」

至於明天的出賽可能性，史奈德強調，「幾乎沒有問題了。主要看他明天是否有信心上場。身體狀況方面，他已完成所有恢復步驟，剩下的就只是心理層面的部分。」

藍鳥目前距離自1993年、睽違32年的世界大賽冠軍僅差1勝，史奈德期盼全隊健康應戰，在主場一舉封王。

▲史普林格（George Springer）。（圖／路透）