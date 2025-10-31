運動雲

>

藍鳥教頭笑稱「希望山本多耗幾球」　史普林格將歸隊拚封王戰

▲藍鳥總教練施耐德（John Schneider）。（圖／路透）

▲藍鳥總教練史耐德（John Schneider）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

多倫多藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）於30日（台灣時間31日）在主場羅傑斯中心召開記者會，除說明外野手史普林格（George Springer）的身體狀況外，也談到球隊面對道奇王牌山本由伸的應對策略。

針對第2戰被山本完投壓制、全場僅敲4安打、得1分的再戰，史奈德直言，「他是一位非常多變的投手，關鍵是要明確設定攻擊目標，並堅持自己的揮棒節奏。不能只是等待機會，有時候也必須主動出擊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

史奈德隨後開玩笑稱，「希望他這次球投多一點、能稍微累一點就好了。」在先前對決中得到的經驗中，他認為，打者實際交手後，對他的球路軌跡和變化有了更清楚的感受，「重要的是判斷他會怎麼攻擊，並在需要時做出相應調整。」

另一方面，因右側腰部受傷而缺席第4、5戰的史普林格，史奈德透露，第5戰前一度考慮讓他出場，「當時是非常接近的判斷，上場也是有可能的。但最後我們權衡對他和球隊最有利的做法，決定讓他再多休息兩天，這是正確的選擇。希望他明天能完全恢復。」

至於明天的出賽可能性，史奈德強調，「幾乎沒有問題了。主要看他明天是否有信心上場。身體狀況方面，他已完成所有恢復步驟，剩下的就只是心理層面的部分。」

藍鳥目前距離自1993年、睽違32年的世界大賽冠軍僅差1勝，史奈德期盼全隊健康應戰，在主場一舉封王。

▲斯普林格（George Springer）。（圖／路透）

▲史普林格（George Springer）。（圖／路透）

關鍵字： 棒球多倫多藍鳥道奇史奈德史普林格

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

軟銀積極網羅徐若熙　日媒爆開出3年10億日圓大約搶人

軟銀積極網羅徐若熙　日媒爆開出3年10億日圓大約搶人

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

藍鳥破解大谷！教頭揭壓制關鍵：控球與視線變化

藍鳥破解大谷！教頭揭壓制關鍵：控球與視線變化

大谷翔平G7再登板當「open醬」？羅伯斯：所有選項都在考慮中

大谷翔平G7再登板當「open醬」？羅伯斯：所有選項都在考慮中

NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

王者軟銀！神奇兩轟逆轉阪神　睽違5年再奪日本一

王者軟銀！神奇兩轟逆轉阪神　睽違5年再奪日本一

道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

藍鳥教頭笑稱「希望山本多耗幾球」　史普林格將歸隊拚封王戰

藍鳥教頭笑稱「希望山本多耗幾球」　史普林格將歸隊拚封王戰

特攻「特級玩家GAME START」主題周　進場有機會拿PS5

特攻「特級玩家GAME START」主題周　進場有機會拿PS5

桑尼、傑登聯手砍61分　新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

桑尼、傑登聯手砍61分　新北國王力退KBL冠軍奪東超首勝

【功德一直扣？】男示範朗誦《南無寶可夢真經》　網友：唸完迴向給小智？

熱門新聞

軟銀積極網羅徐若熙　日媒爆開出3年10億日圓大約搶人

德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

藍鳥破解大谷！教頭揭壓制關鍵：控球與視線變化

大谷翔平G7再登板當「open醬」？羅伯斯：所有選項都在考慮中

NBA理事會正式批准湖人易主！道奇老闆華特接掌紫金軍團

王者軟銀！神奇兩轟逆轉阪神　睽違5年再奪日本一

讀者回應

﻿

熱門新聞

1軟銀出手了！3年10億大約搶徐若熙

2德瑞克開酸大谷　藍鳥球迷怕魔咒重演

3藍鳥破解大谷！教頭揭壓制關鍵

4大谷第7戰open醬？道奇鬆口不排除

5NBA正式批准湖人易主！道奇老闆接掌

最新新聞

1湖人新老闆華特首發聲！

2羅伯斯挑戰繞壘慘摔　滿身土逗笑全隊

3藍鳥向山本放話　春天哥要回來了！

4大谷第7戰open醬？道奇鬆口不排除

5德瑞克開酸大谷　藍鳥球迷怕魔咒重演

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

【沒有叫妳超越】萌娃萬聖節變裝王世堅喊：從從容容游刃有餘

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

【泰格與雪兒】規矩男

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366