德瑞克開酸大谷 藍鳥球迷怕「魔咒再現」氣炸：快刪掉！

▲ 饒舌天王嘴大谷惹議 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

加拿大出身、世界知名的饒舌歌手德瑞克（Drake）因在社群上嘲諷洛杉磯道奇球星大谷翔平，再度掀起「德瑞克魔咒」話題。 德瑞克是多倫多藍鳥隊的狂熱支持者，曾親臨羅傑斯中心觀戰世界大賽第1戰，甚至在開打前就舉辦「第7戰奪冠預祝派對」。

藍鳥昨以6比1擊敗道奇、取得聽牌後，德瑞克火速在Instagram限時動態發布一張大谷翔平的照片，並配上「ONE MORE!!!!（再贏一場！）」挑釁字樣；隨後又發一張大谷揮空三振、單膝跪地的照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中藍鳥投手伊薩維奇（Trey Yesavage）走回休息區。他在貼文中寫下：「伊薩維奇已經走回去找老大了（笑）」。

▲ 德瑞克嘲諷大谷掀熱議 。（圖／截自Drake IG）

這則貼文立刻引發球迷反彈。藍鳥球迷紛紛留言批評：「別說這種無聊話」「這傢伙什麼都沒學到」「給我刪掉！」 不過，道奇球迷則開心留言：「恭喜道奇奪冠！」「德瑞克的詛咒還在發威！」

事實上，德瑞克長年以「支持哪隊、哪隊就輸」聞名，被戲稱為「德瑞克魔咒（Drake Curse）」。加拿大《多倫多太陽報》指出，有球迷在X（前Twitter）留言：「德瑞克的詛咒在我們身上」「魔咒生效了」。隨著他針對大谷的貼文曝光，這股不祥的話題再度延燒全網。