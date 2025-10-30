運動雲

黑豹旗／盧宣睿燃燒106球單局還敲兩安！　嗨喊超累但好值得

▲先發投手盧宣睿。（圖／記者胡冠辰攝）

▲先發投手盧宣睿。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

2025中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，北市百齡高中在30日對上陽明高中，歷經2小時45分鐘惡戰，最終於第7局上演驚天逆轉，以11比8拿下預賽關鍵勝利。

百齡高中總教練劉海靖賽後笑說：「今天其實兩邊實力都很接近，但因為高三都在模擬考，我們大概少了3、4個主力三年級，只能靠一、二年級頂上。」

臨時變陣讓年輕球員上場機會大增，也因此出現不少緊張失誤，但劉教練認為這正是成長的契機，「有些比較少上場的球員會緊張，但也因此學到面對比賽的節奏，這就是經驗。」

當球迷還以為戰局將陷入膠著，百齡在第7局火力全開，一口氣灌進7分，劉海靖教練透露，關鍵在於冷靜與耐心：「前面靠對方失誤上壘後，我就跟他們說『等一點，等好球再打』，結果對方控球不穩，我們等到蠻多保送，就把局面打開了。」

這一局的爆發，讓百齡從4比4拉開到11比4，奠定勝基，也象徵球員心態從被動轉為主動。

先發投手盧宣睿是本場最忙碌、也是最閃耀的選手，投滿6局用球106球後退場，還在第7局以打者身份單局敲出兩支安打、掃回3分；劉海靖教練對他滿是肯定：「他真的非常辛苦，撐住了球隊。」

盧宣睿坦言：「真的好累，每局都有保送，體力消耗超大，」但他也強調，比賽結果比個人數據更重要，「重點球隊結果是好的，只要結果好，中間怎樣都可以接受，我相信隊友，我也一直在場上喊聲幫他們加油。」

面對最後一局的7分大局，盧宣睿露出燦笑：「很爽，真的很爽！大家都有盡力去打、去選球，做到自己最好的狀態，學長說我們原本沒那麼強，但這次真的讓我們自己都意外，大家都做到了自己該做的事情。」

關鍵字： 黑豹旗、百齡高中、陽明高中

