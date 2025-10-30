羅伯斯拆開大谷、貝茲求變　藍鳥打線持續火燙！史普林格代打待命

運動雲

▲牛棚崩盤怒火全指教頭羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

世界大賽戰成2勝2敗平手，第5戰於洛杉磯道奇球場登場，道奇與藍鳥兩軍總教練皆在賽前記者會上針對打線調整做出說明，雙方都強調「打線串聯」將是今日勝負的關鍵。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，此戰將史密斯（Will Smith）調到第2棒、貝茲（Mookie Betts）改打第3棒。

他解釋，「這是我認為能贏球的最佳組合。貝茲目前確實有些機制上的問題，但他正積極修正。季後賽不同於例行賽，必須更有彈性，今晚這樣安排，是我認為最有價值的選擇。」

羅伯斯坦言，打線變動的關鍵在於首棒大谷翔平的火燙狀態──他在前4戰連續11打席上壘，讓對手幾乎不敢正面對決。他認為，如果後續打者能延續攻勢，得分能力就會明顯提升。

▲藍鳥總教練施耐德（John Schneider）。（圖／路透）

▲藍鳥總教練史奈德（John Schneider）。（圖／路透）

另一方面，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）同樣強調打線節奏的重要性。面對道奇左投史奈爾（Blake Snell），他將小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）安排在第2棒，繼續火力輸出。

小葛雷諾季後賽累積7發全壘打、26支安打、打擊率.419，狀態驚人。史奈德說，「他一直是這種類型的打者，但這次季後賽特別出色。他的三振少、擊球力量強，與其說是『全壘打型打者』，不如說是『擊球太強自然變成全壘打的打者』。」

談到打線安排，史奈德強調打者順序的化學變化，「誰在他前後，會影響對手投手的策略。不過布拉迪（葛雷諾）不受影響，他會用自己的方式應對。前後打者都能從他身上受益，前面能拿到更好的球，後面則要有能力延續攻勢。」

藍鳥例行賽團隊打擊率.265為全聯盟第一，世界大賽前4戰中有3場敲出雙位數安打。史奈德表示，「我們從去年起就嘗試在『高打擊率』與『強擊球』之間取得平衡。去年全隊像是只拿著7號鐵桿在揮（笑），今年更懂得如何運用不同武器。現在投手素質愈來愈高，能把球確實打進場內、給對手壓力是關鍵，而我們正是一支能以多種方式做到這點的球隊。」

至於史普林格（George Springer）仍因右側腹肌拉傷缺陣，但史奈德透露，「他狀況好轉，今天已經在打擊練習，也有可能以代打身份上場。」

▲▼ 世界大賽G5先發打線 。（圖／MLB X）

▲世界大賽G5先發打線 。（圖／MLB X）

關鍵字： 世界大賽道奇藍鳥打線調整火力強勁

