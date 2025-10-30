《富比士》揭MLB贊助收入破20億美元　道奇成最大功臣、大谷效應發威

▲ 大谷翔平帶動驚人經濟效應 日籍「三巨頭」助道奇贊助暴增 一隊之力堪比新球團。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國《富比士》（Forbes）報導指出，美國職棒大聯盟（MLB）30支球隊的贊助總收入在2025年首度突破20億美元（約新台幣613億元），創下歷史新高，而其中洛杉磯道奇隊的貢獻最為關鍵。

根據報導，贊助數據分析公司「SponsorUnited」創辦人暨執行長林奇（Bob Lynch）指出，MLB贊助收入大幅成長的背後，道奇隊是推動主因。林奇預估，道奇將成為北美首支單季贊助收入達2億美元（約新台幣61億元）的球隊。 道奇目前擁有76家贊助企業，其中20家為日本企業，2025年又新增6筆新合約。

《富比士》指出，這正是「大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希加盟後的回報證明」，顯示日本球星的商業吸引力帶來實質成長。 報導指出，道奇的平均合約金額為聯盟平均的5倍，展現球隊的全球影響力與商業價值。目前MLB中，能單季創造超過1億美元贊助收入的球隊僅有道奇、洋基、紅襪、小熊與勇士。

林奇進一步分析，若扣除道奇的貢獻，MLB整體贊助收入仍比去年成長6.5%，與其他主要美國職業聯盟相當，但道奇單隊就新增約3000萬美元（約新台幣9.2億元）的贊助收益，等同於「多了一支新球隊的規模」。

他強調，道奇的成功來自品牌規模與高端贊助的雙重驅動，「大谷與山本加盟後連兩年打進世界大賽，道奇的品牌熱度與商業能量前所未見」，並成為整個聯盟收入成長的關鍵推手。