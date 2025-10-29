▲球芽基金攜手台灣夏普 優化基層棒球隊閱讀環境 。（圖／球芽基金提供）

記者王真魚／綜合報導

球芽基金與公益夥伴台灣夏普股份有限公司攜手合作，由台灣夏普捐贈共76台夏普自動除菌離子空氣清淨機，提供給球芽基金服務的全台20所基層棒球隊學校使用；這些學校分布於台中、南投、屏東、花蓮及台東，皆為校內設有球芽閱讀角或提供住宿空間的學校，期望透過此次捐贈，讓孩子們在學習與生活中能擁有更健康、舒適的環境。

本次捐贈儀式由位於新竹縣竹東鎮的新竹縣中山國小棒球隊代表全台20所球芽服務學校受贈，中山國小長期致力於閱讀教育推廣，為了讓棒球隊的孩子們在練球之餘也能有良好的學習空間，學校積極尋求各界資源，重新整修棒球隊閱讀教室，今年在呂惠紅校長帶領下，更榮獲教育部114年度「閱讀磐石學校獎」最高榮譽，展現深耕閱讀教育的成果。

呂惠紅校長表示：「感謝球芽基金長期協助學校打造閱讀環境，並為孩子們規劃多元學習活動與添購適合的書籍，這次也特別感謝夏普公司的加入，讓閱讀角的空間變得更溫馨舒適，棒球隊的孩子們年紀還小，除了球技外，課業與閱讀都不能停下腳步，閱讀是終身學習的重要基礎，也是他們未來成長的關鍵。」

台灣夏普股份有限公司企劃處蕭家昕處長與夏慧雯經理亦親自出席捐贈儀式；蕭處長本身是超過30年的資深棒球迷，他也和大家分享：「身為品牌的行銷處長，我一直思考如何讓企業能以更多方式支持台灣棒球發展，這次能與球芽基金合作，是因為我深深認同球芽的理念，孩子們未來除了在競技場上追夢，棒球也能成為一種興趣與人生方向，期望這份力量能讓更多人受惠。」

球芽基金蕭莉綾秘書長表示：「球芽會一直是棒球隊孩子們最堅強的後盾，感謝各校師長與教練們願意陪伴孩子們一同成長，也感謝夏普公司的愛心支持，讓更多學校得以優化閱讀空間，未來，我們將持續添購孩子們喜愛的書籍，並媒合企業協助改善閱讀與住宿環境，讓小球芽們在勇敢追逐棒球夢想的同時，也能享受閱讀的樂趣與幸福。」

此次合作除了展現企業善盡社會責任的精神，也落實球芽基金長期推動「閱讀 × 棒球」雙軌並行的教育理念，我們也希望能夠透過善的循環，持續為基層棒球隊的孩子們打造更好的閱讀與成長環境。