范國宸FA有行情！A級身價不用高價　富邦全力留人：我們的重要戰力

▲范國宸。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今日公布2025年符合自由球員資格名單，富邦悍將共有5名球員取得FA資格，其中最受矚目為陣中強打范國宸。領隊林華韋表示，范國宸是球隊「非常重要的戰力」，預計下周正式展開談約，複數年合約將是主要方向。

林華韋透露，雙方預計下周將具體討論合約內容，「原則上會往複數約方向走，但也要看對方與經紀公司提出的條件，當然有機會是複數年。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

范國宸所屬經紀公司悍創表示，因為是公告第一天，尚未和范國宸有進一步的討論，「當然國宸和球團之間的互動一直很好，很感謝球團的照顧。」

林華韋也強調，球團對范國宸相當重視，「他是我們很重要的球員，可以帶領學弟一起努力，是富邦非常關鍵的戰力。」

范國宸今年出賽100場，打擊率.275，敲出13轟、49打點；本季月薪33萬元，名列球隊前12名，屬於A級自由球員。

依照中職自由球員制度，A級球員轉隊時，原球團可獲得「年薪125％的全額轉隊費」或「年薪75％加上一名25人名單外球員」作為補償。

范國宸以年薪396萬元計算，若投入FA市場，轉隊全額補償金為495萬元；若採用另一種方案，即「年薪75%加上一名25人名單外球員」，則補償金約為297萬元。

相較其他A級自由球員，如林立月薪81萬元、黃子鵬月薪70萬元，范國宸轉隊費補償並不高，若正式宣告行使FA權利，預料將吸引其他球隊出手網羅。