林立驚見入列FA名單！但最快仍得等明年底才能宣告

▲林立 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒今日公布2025年自由球員（FA）資格名單，其中樂天桃猿強打林立列在符合8個球季可行使資格當中，讓外界相當驚喜，不過據了解，林立要行使FA，最快還是要等到明年球季。

林立2017年Lamigo桃猿第二輪指名選手，根據中職今天公告，他的累計年資達8.027個球季。被列在「2025 年符合自由球員資格條件：累計達 8 個球季之選手」。

不過聯盟公告指出，依照規定，「加入本聯盟時，大學就讀滿 4 年以上者，行使時應檢附相關證明文件。」此外，以「應屆高中畢業生」身分加盟球員，不符合本項資格條件。

由於有上述這項但書，林立當時是大學3年級就提前出來投入選秀，按照聯盟規定，最快還是於明年球季結束後才能行使FA資格

林立今年月薪達81萬，正值三年合約的最後一年。即使在台灣大賽期間帶傷上陣，他仍在五場比賽中繳出24打數7安打、包含一發全壘打，打擊率高達2成92，並與林泓育一同扮演團隊精神領袖，穩定軍心。

外界普遍看好，若林立明年底投入自由市場，將有機會締造「億元級合約」。樂天球團今年提前啟動談約，盼展現最大誠意留下這位重砲好手。