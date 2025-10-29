「史密斯太扯了吧」蹲滿18局繼續先發 球迷驚嘆：真正的英雄

▲道奇隊捕手史密斯（Will Smith） 。（圖／路透社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽第4戰，道奇隊28日（日本時間29日）在主場迎戰藍鳥。道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）依舊名列先發陣容，擔任「第4棒、捕手」，繼續扛起球隊防線。

前一日的第3戰，道奇與藍鳥鏖戰18局、耗時6小時39分，30歲的史密斯全場蹲捕未退，完成近乎不可能的任務。 作為全隊唯一防具全副武裝、每球都要接的球員，他撐過整場馬拉松比賽，讓許多球迷直呼「這才是真正的英雄」。

第4戰再度看到史密斯出現在先發名單中，日本球迷紛紛在網路上留言表示心疼與敬佩：「史密斯太扯了吧！」「讓他休息一下吧。」「不換捕手嗎？他應該累壞了。」「真的能再出賽嗎？」「撐完18局還能出場，影之MVP非他莫屬。」

外界原以為道奇可能會改由巴恩斯（Austin Barnes）或其他替補捕手頂替，史密斯仍堅持上場。

今日第4戰由大谷翔平以「投打二刀流」身分先發出戰，他在第3戰中單場4安打、2支全壘打、3打點外加5次保送，共9打席全數上壘，創下史無前例的紀錄。道奇目前在系列賽以2勝1敗領先，若再下一城將聽牌。