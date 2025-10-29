羅伯斯揭「延長19局驚險狀況」　山本差點登板、羅哈斯準備救火

▲洛杉磯道奇大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒世界大賽進入第4戰，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前記者會上回顧前一場延長18局、耗時6小時39分鐘的超級拉鋸戰，坦言球隊幾乎已經「無人可投」，一度考慮讓野手上場投球。

羅伯斯表示，當比賽可能進入第19局時，球隊僅剩下兩個選項：「如果山本由伸沒辦法投，那就只能讓羅哈斯（Miguel Rojas）上了。真的就是那樣的極限狀況。」

山本由伸在前兩天才完投9局、投出105球，但球隊仍讓他進入牛棚待命。羅伯斯補充說：「史奈爾（Blake Snell）在比賽早些時候已經在牛棚投過，大谷昨晚因為抽筋也無法投球。剩下的就只有山本或羅哈斯。」他苦笑表示，這就是世界大賽的現實，「所有人都必須隨時準備上場。」

外界問到是否贊成將例行賽使用的「突破僵局制」導入季後賽，羅伯斯立刻搖頭說：「不，絕對不會！那樣的比賽才是棒球最純粹的樣子。要贏下七戰四勝系列賽，就必須經歷那種用盡投手、耗盡體力的消耗戰。」

他強調，雖然道奇錯過幾次關鍵機會，但那正是季後賽棒球的魅力所在，「我覺得規則不需要改。例行賽跟季後賽本來就該不一樣。」

道奇目前以2勝1敗領先藍鳥。第4戰由大谷翔平登板，這是他生涯第8個球季首次在世界大賽投球。距離上一次先發已有10天，他在本季季後賽至今2場先發拿下2勝0敗。若今晚再度奪勝，道奇將距離球團史上首次世界大賽二連霸僅差一步。