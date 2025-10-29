4洋將都有望留下？樂天桃猿肯定貢獻：將陸續啟動談約

運動雲

▲▼2025中職台灣大賽，左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

▲左起凱樂、威能帝、魔神樂、波賽樂。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿在2025年台灣大賽成功「下剋上」擊退中信兄弟，奪下隊史第8座總冠軍，也是樂天2020年接手首冠。今年主力洋將表現突出，尤其是王牌威能帝與魔神樂更是奪冠關鍵功臣。副領隊礒江厚綺表示，接下來將與4位洋將談約，評估明年續留的可能性。

威能帝今年例行賽累計15勝與168次三振，包辦勝投、三振雙冠王，防禦率2.01；台灣大賽登板兩場先發，共13局僅失2分，自責分率1.38，勇奪系列賽MVP。 



翻譯在系列賽結束後透露，其實威能帝在封王戰也已經做好登板準備。威能帝本人受訪時直言，「我經歷過很多次季後賽，但沒有一支球隊像桃猿這樣團結。」

球迷熱烈期盼他續留，礒江厚綺在封王夜也豪氣喊話，「一定要的！來來來誰可以印合約書，趕快拿過來！」

至於另一強投魔神樂，今年同樣功不可沒，例行賽出賽25場，繳出13勝8敗、防禦率2.51佳績。他在台灣大賽G1先發7局無失分，僅被敲3支安打、1次保送並送出2次三振，拿下勝投與單場MVP。 

魔神樂也在封王當天表示，「很希望明年能回來樂天桃猿。」

至於波賽樂、凱樂，礒江厚綺同樣肯定2人，「這4位洋將在球隊的貢獻度非常高，因為有他們的好表現，才能把我們帶到總冠軍。」 

他也透露，球團將陸續開始與4人接洽，希望能在明年持續合作，「我們會在休賽季陸續談約，希望都能把他們留下來。」

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，樂天桃猿副領隊礒江厚綺。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿副領隊礒江厚綺。（圖／記者李毓康攝）

