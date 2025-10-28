運動雲

挑戰賽絕境落後到扁象封王　陳師正點評樂天桃猿「韌性奪冠」關鍵

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者胡冠辰／台中報導

樂天桃猿在台灣大賽G5以9比7逆轉擊敗中信兄弟，最終4勝1敗如願封王，奪下隊史第8冠、球團接手後首冠；對於這支從挑戰賽0比2落後、一路過關斬將逆襲成功的球隊，球評陳師正指出：「他們展現出非技術層面的心理韌性，這才是樂天最關鍵的力量。」

心理韌性成關鍵　老將經驗化為團隊優勢

陳師正分析，雖然樂天今年未拿下任何半季冠軍，但長時間在競爭壓力中維持戰績，反而鍛鍊出球隊的心理素質與抗壓能力，「就是棒球比賽中，非運科、非技術環節的部分，我們講心理層面中韌性這個東西，他們反而都比較多、比較長時間維持這種韌性。」

他指出，球隊中老將如林泓育、林智平等人，憑藉豐富經驗與領導力，在外界並不看好的情況下挺身而出，讓團隊發揮得更為穩定。

「姓林軍團」集體發光　團隊發揮勝於個人英雄

被問及以自身角度看待，台灣大賽攻守最佳球員，陳師正提及「今年可以說是『姓林的球員』集體爆發。」

他舉例表示，林智平在挑戰賽對統一「Win or go home」關鍵戰轟出追平全壘打，林泓育在台灣大賽不僅火力兇猛，更多次帶動士氣；林子偉則在守備端貢獻連連，「這些球員共同撐起攻守兩端，展現團隊的力量。」

他強調，成晉雖個人表現突出、拿下球團頒發的優秀球員獎，但桃猿奪冠靠的是全員戰力，「就是這些『姓林的』選手，剛好這一次大家集體有好的表現。」

「而且你像林泓育，他每場比賽的賽後精神喊話，隊長林立有時候其實也會這樣做，這些學長我覺得做得這些行為皆扮演很關鍵的一個作用。」陳師正說。

林子偉展現大聯盟底蘊　短期賽事價值全面體現

相較於例行賽，林子偉在季後賽優異守備表現，陳師正認為，「他本來就是大聯盟水準的球員，技術和心理層面都在高標準。」

他指出，從國外回台發展的球員，往往需要時間適應不同的環境與球迷壓力，「但越到短期大賽，這類球員的價值就越能凸顯。」

終結者朱承洋4救援寫紀錄　復健讓他「變更強」

樂天終結者朱承洋在台灣大賽寫下史上首位「4救援」的紀錄，陳師正表示，他能蛻變為頂尖終結者，與傷後復健密切相關，「他本來就是適合投後段局數的球員，那我覺得蛻變主要的原因是，因為他受的傷不算小，所以要比較長的時間恢復，那一般投手再碰到這種狀況下，復健都會做得非常紮實，那有可能能讓自己的身體素質成長也好，或者說控球能力再更進步，球速你只要是維持，現在運科跟醫學發達，甚至有人球速還是會跑上去的，這種情況底下當然他突顯出來就是一個實力上的增進。」

風波中展現凝聚力　「10號隊友」文化撐住球隊

本季樂天歷經食安、公關風波仍能奪冠，陳師正直言，企業端的問題不能因為冠軍就掩蓋，這是球團必須反思的地方，「還是要多多加油，不然會是一個，好像前線的戰士在孤苦伶仃的作戰，然後他們最後戰勝了，但說真的也遍體鱗傷啦，如果要我會這樣形容。」

此外陳師正提及，休賽季球迷一定會議論說：欸拿個冠軍是不是有可能轉賣啊，「就各種東西我相信應該會甚囂塵上，但是不管要不要轉賣，我覺得經營樂天的團隊，就是他母企業體的球團組織要做一些好好的反思，可以有什麼東西讓這一個冠軍更顯價值，那基本上我覺得這些後勤，這些東西都不該是讓球員去煩惱，經營的職業球隊，他就是要好好去做到位。」

同時他也指出，球員在困境中展現強大心理素質，跟洪一中Lamigo時代奠下的養成體系發揮的影響力有關，「樂天的球員韌性強、球迷文化深，Lamigo時期累積的應援文化、10號隊友的精神，都讓球員在風暴中獲得支持，」陳師正強調，球迷的信任與球員的互助精神，共同拉回了球隊的平衡。

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職台灣大賽，賽後曾豪駒激動落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2025中職台灣大賽G5，林泓育敲出致勝全壘打，回休息區後與總教練古久保健二擁抱。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒中信兄弟台灣大賽

【泰格與雪兒】桃園棒球

