黑豹旗／臺東體中3局20比0完封馬祖　曾睿豪9上9下奪勝

▲中信盃黑豹旗10月28日青埔棒球場比賽結果。（圖／截自 中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽FB）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

臺東體中今（28）日在中信盃黑豹旗展現強大火力，面對馬祖高中火力全開，僅用3局便以20比0提前結束比賽，順利收下勝利，儘管分差懸殊，臺東體中仍維持比賽態度，專注於調整與執行。

臺東體中總教練陳峰岳賽後表示，原先設定若遇到社團球隊，會期許打線挑戰「全員安打」或「全員上壘」，不過考量今日場地受雨勢影響，為避免有受傷風險，優先以安全完賽為主要目標。

「今天主要就是正常打，把比賽順利完成，不要因為場地狀況造成受傷。」陳峰岳強調球員健康更為重要。

此役陳峰岳安排隊內控球較穩定的投手曾睿豪先發，力求以穩定節奏應對濕滑場地，「怕下大雨影響投球準度，所以讓節奏比較快、控球也比較準的投手來投，也達到我們預期效果。」

曾睿豪本場先發主投3局，面對9人次完成9上9下，並且狂飆7次三振，搭配隊友3局狂攻20分，收下變相的完全比賽勝。

至於打線部分，臺東體中在本屆黑豹旗以高三球員為主力，陳峰岳讓他們自由揮棒找手感，「最近訓練量大，球速飛行不錯，只是角度偏高。」他指出後續將加強擊球點掌握與變化球調整，讓打線更穩定。