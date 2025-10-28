史普林格右側不適接受MRI檢查　藍鳥教頭擔憂狀況：真的糟透了

▲史普林格（George Springer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

藍鳥主力史普林格（George Springer）在世界大賽第3戰第7局打擊時揮棒受傷，隨後退場，成為球隊一大隱憂。

賽後，總教練史奈德（John Schneider）表示，史普林格身體右側不適，球隊已替他進行核磁共振（MRI）檢查，目前正在等待結果。

「這真的糟透了。」史奈德說，「他是我們打線中非常關鍵的一環，很慶幸當下馬上把他換下，希望情況沒有惡化，我們會觀察明天的狀況。」

史普林格退場後由法蘭斯（Ty France）代打，不過被三振出局。

史普林格在本次季後賽的 OPS 高達 .884，並敲出10支長打。這次受傷可能對藍鳥打線造成不小的衝擊。

此戰他3打數未安打、2 次三振，每次上場都遭到道奇球迷噓聲，主要是因為他在2017年效力太空人時涉及偷暗號事件。當年，他更獲得世界大賽 MVP。在他受傷退場後，甚至有球迷歡呼。