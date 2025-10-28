運動雲

>

林智勝號召球員穿公益T恤　原棒協盤點花蓮災後啟動修繕行動

▲原棒協理事長王勝偉（左）呼籲大家支持守護原鄉棒球計劃，大師兄林智勝號召球員穿上「The Future Starts Now」Ｔ恤支援關懷盃。（圖／原棒協提供）

▲大師兄林智勝號召球員穿上「The Future Starts Now」Ｔ恤支援關懷盃。（圖／原棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣原住民族棒球運動發展協會（簡稱「原棒協」）長年深耕台灣基層棒球，特別在原住民族地區青少年培育上投入大量心力，從交通補助、裝備汰換、基層教練連結，到青年球員升學、旅外銜接與心理培力，協會的努力是一條貫穿孩子成長歷程的長期陪伴線。

在花蓮日前遭受颱風侵襲後，原棒協第一時間聯繫原鄉地區教練，關心安全並彙整受災情形。部分學校場地嚴重受損，紅土流失、器材受潮。理事長王勝偉表示，協會已盤點修繕與物資需求，持續整合社會資源，協助原鄉球隊儘速恢復訓練環境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由原棒協主辦的「關懷盃」邁入第32屆，已成為原民棒球文化的重要傳承場域。許多中華隊成員與職棒球員都曾在青少年時期參與關懷盃。每年球季結束後，旅外與職棒球員回到部落，重新站上啟蒙的球場，將自身的力量與經驗傳承給下一代。王勝偉表示：「關懷盃不僅是一場比賽，更是一條讓孩子『看見自己未來』的回家之路。」今年賽事將於11月28日至12月1日在花蓮縣九座棒壘球場舉行。

為了讓更多社會力量參與其中，原棒協推出「回家得分｜The Future Starts Now」公益T恤，由理事長王勝偉與「大師兄」林智勝共同號召，邀請球迷透過支持商品計畫，為偏鄉棒球永續發展注入能量。每件商品皆附固定支持回饋金，透明可追蹤，將全數投入偏鄉球場修復、球具升級與運動心理培力等項目，建立可長期推進的資源循環。

味全龍的林子昱、張政禹、瑪仕革斯，富邦悍將的申皓瑋、林栚呈、張進德、董子恩，以及樂天桃猿的余德龍、林承飛、馬傑森等職棒球員都率先穿上雙色T恤拍攝影片響應，未來亦將有更多球員與名人加入。

本次計畫由Taiwolf、Fantimate、大橡科技、小國山海、力森生醫與設計師Boyea Lai等單位協力推動，未來商品資訊與回饋金運用狀況將於原棒協官網及Fantimate平台公開。

原棒協誠摯邀請球迷與社會大眾，在支持商品的同時，也能親自走進球場，與孩子們並肩，看見他們的努力與成長。回家得分，The Future Starts Now──這些孩子不僅是未來的棒球種子，更可能是下一位中華隊成員。

▲原棒協理事長王勝偉（左）呼籲大家支持守護原鄉棒球計劃，大師兄林智勝號召球員穿上「The Future Starts Now」Ｔ恤支援關懷盃。（圖／原棒協提供）

▲原棒協理事長王勝偉（左）呼籲大家支持守護原鄉棒球計劃。（圖／原棒協提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！集團推多重優惠慶冠軍　周日封王遊行

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

18局大戰耗時近7小時！大谷翔平再寫史無前例紀錄：我想回家睡覺

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

熱門新聞

大谷翔平9次上壘史詩一戰！佛里曼18局再見轟率道奇6比5氣走藍鳥

世界大賽出現罕見誤判！藍鳥打者以為保送　一壘跑者遭夾殺成悲劇

大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

大谷翔平雙響炸出多項紀錄！8轟追平隊史、11轟正式超越松井秀喜

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

2世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

3大谷突抽筋　教練、防護員衝上場關切　

4大谷封神！8轟平隊史、11轟寫日紀錄

5平野惠一賽後完整20分鐘問答！

最新新聞

1藍鳥教頭：還是別讓大谷揮棒比較好

2封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

3藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

4黑豹旗／鳳山女將守備凹傷膝蓋！全隊衝出關心

518局死鬥　大谷：我只想趕快回家睡覺

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

樂天「下剋上」奪首冠　曾豪駒哭了：很感動！真的很感動

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

「好玩一直玩、烤肉烤起來」陳晨威嗨喊勝利贏過來：明天見！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366