林智勝號召球員穿公益T恤　原棒協盤點花蓮災後啟動修繕行動

▲大師兄林智勝號召球員穿上「The Future Starts Now」Ｔ恤支援關懷盃。（圖／原棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣原住民族棒球運動發展協會（簡稱「原棒協」）長年深耕台灣基層棒球，特別在原住民族地區青少年培育上投入大量心力，從交通補助、裝備汰換、基層教練連結，到青年球員升學、旅外銜接與心理培力，協會的努力是一條貫穿孩子成長歷程的長期陪伴線。

在花蓮日前遭受颱風侵襲後，原棒協第一時間聯繫原鄉地區教練，關心安全並彙整受災情形。部分學校場地嚴重受損，紅土流失、器材受潮。理事長王勝偉表示，協會已盤點修繕與物資需求，持續整合社會資源，協助原鄉球隊儘速恢復訓練環境。

由原棒協主辦的「關懷盃」邁入第32屆，已成為原民棒球文化的重要傳承場域。許多中華隊成員與職棒球員都曾在青少年時期參與關懷盃。每年球季結束後，旅外與職棒球員回到部落，重新站上啟蒙的球場，將自身的力量與經驗傳承給下一代。王勝偉表示：「關懷盃不僅是一場比賽，更是一條讓孩子『看見自己未來』的回家之路。」今年賽事將於11月28日至12月1日在花蓮縣九座棒壘球場舉行。

為了讓更多社會力量參與其中，原棒協推出「回家得分｜The Future Starts Now」公益T恤，由理事長王勝偉與「大師兄」林智勝共同號召，邀請球迷透過支持商品計畫，為偏鄉棒球永續發展注入能量。每件商品皆附固定支持回饋金，透明可追蹤，將全數投入偏鄉球場修復、球具升級與運動心理培力等項目，建立可長期推進的資源循環。

味全龍的林子昱、張政禹、瑪仕革斯，富邦悍將的申皓瑋、林栚呈、張進德、董子恩，以及樂天桃猿的余德龍、林承飛、馬傑森等職棒球員都率先穿上雙色T恤拍攝影片響應，未來亦將有更多球員與名人加入。

本次計畫由Taiwolf、Fantimate、大橡科技、小國山海、力森生醫與設計師Boyea Lai等單位協力推動，未來商品資訊與回饋金運用狀況將於原棒協官網及Fantimate平台公開。

原棒協誠摯邀請球迷與社會大眾，在支持商品的同時，也能親自走進球場，與孩子們並肩，看見他們的努力與成長。回家得分，The Future Starts Now──這些孩子不僅是未來的棒球種子，更可能是下一位中華隊成員。

▲原棒協理事長王勝偉（左）呼籲大家支持守護原鄉棒球計劃。（圖／原棒協提供）