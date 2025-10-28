大谷翔平跑壘突抽筋！教頭、防護員衝上場關切　美媒：輕微不適

The Blue Jays intentionally walk Shohei Ohtani with the bases empty for the second straight plate appearance #WorldSeries pic.twitter.com/iH9I7me0I3 — MLB (@MLB) October 28, 2025

記者王真魚／綜合報導

大谷翔平在世界大賽第3戰火力全開，單場4安打、2發全壘打追平並改寫多項紀錄，但在延長賽跑壘時傳出腿部異狀，令道奇主場一度陷入緊張氣氛。

藍鳥此役在9局與延長11局兩個打席，在壘上無人的情況下對大谷連續兩次敬遠。這罕見決策引爆球場強烈噓聲，也凸顯大谷壓倒性的打擊威脅。

大谷此役在前四個打席分別擊出右外野二壘打、右外野全壘打、左中外野二壘打與左中外野全壘打，單場4支長打為世界大賽睽違119年再現的壯舉，上一次達成者為伊斯貝爾（ Frank Isbell，1906年）。他同時成為史上首位在單一季後賽3度締造「單場雙響砲」的球員，並以季後賽第11轟登上日本球員第一人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

延長賽第11局，大谷因被敬遠上壘，隨後在貝茲（ Mookie Betts）安打推進到二壘，但跑壘途中突然減速、露出痛苦表情，立刻引來總教練羅伯斯（Dave Roberts）與防護員衝上場關切。他稍作移動確認後決定續戰，但道奇該局未能攻下超前分，戰局進入12局。

根據FOX Sports轉播，大谷有些「輕微抽筋」，並非嚴重傷勢。不過，他預計在第4戰登板先發，球迷仍相當擔心他的狀況。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）