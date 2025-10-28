運動雲

女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人

記者王真魚／綜合報導

「地球上最強的男人」大谷翔平在世界大賽第3戰再度封神！他於3局與7局各轟出一發陽春全壘打，單場雙響砲、4打數4安打的火力輸出震撼全場，美媒盛讚：「這就是地球上最強球員該有的表現！」

大谷本場以「第一棒、指定打擊」先發，3局第二打席鎖定薛茲爾（Max Scherzer）第6球，將球轟向右外野，全場瞬間沸騰，道奇率先取得2比0領先。不過先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在4局失4分，藍鳥反超比數。

5局下，道奇展開反攻，大谷敲出帶有打點的安打，隨後佛里曼（Freddie Freeman）補上右外野適時安打，幫助球隊追成4比4平手。

7局藍鳥再度超前，但關鍵時刻，大谷第4打席挺身而出，首球鎖定多明格斯（Seranthony Domínguez）的速球，炸裂左中外野看台，本場第二轟出爐，再次扳平戰局。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國媒體《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，大谷本場4打數4安打，包括2發全壘打與2支二壘打，個人貢獻3打點，堪稱以一己之力撐起道奇攻勢。他寫道：「地球上最強的球員，正持續打出地球上最強的表現。」

除了場上火力爆發，場邊也有「女神降臨」。大谷的妻子真美子身穿白色針織衫搭配牛仔褲現身主場應援，氣質清新又吸睛。

道奇大嫂團官方IG也曬出合照，真美子站在後排中央，露出柔和笑容，成為眾人焦點。

貼文曝光後，日本網友留言湧入：「真美子也太美了吧」、「氣質像女神」、「太太一來，大谷就開無雙模式」、「這才是真正的勝利女神」。

事實上，真美子在前兩戰也曾現身客場多倫多應援，回到洛杉磯後再度站上看台替大谷打氣。

關鍵字： 大谷翔平世界大賽道奇美媒真美子

