灰狼王牌「蟻人」艾德華茲拉傷得休2周　主帥：我們會想念他

▲▼灰狼王牌艾德華茲拉傷腿筋，預計休養2周。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼王牌艾德華茲拉傷腿筋將缺席兩周。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

明尼蘇達灰狼傳出壞消息！招牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）昨（27）日出戰溜馬不慎受傷，經核磁共振（MRI）檢查確認為右腿筋拉傷，預計將缺陣兩周。《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，他將在一周後重新評估傷勢。

艾德華茲昨日首節受傷，隨即退場未再回歸。當時比賽僅進行到第1節最後3分07秒，他於一次快攻中強勢上籃得分，在空中與防守球員發生碰撞，落地後顯得不適，還試圖向裁判討犯規但未果。溜馬隨後喊出暫停，灰狼立刻換上海蘭德（Bones Hyland）頂替，並宣布艾德華茲不會再上場。

球團最初將傷勢描述為「腿後肌緊繃」，但MRI結果顯示是實質拉傷。灰狼該役最終以114比110獲勝，主帥芬奇（Chris Finch）當時並未多談艾德華茲的傷勢。隔天他坦言，「我們當然會想念他，他有能力接管比賽、帶領球隊打出一波波高潮，能做出許多特別的事。不過我們相信球隊的深度，而這正是深度能發揮作用的時候。」

▲灰狼艾德華茲在主場開幕戰僅打3分鐘就傷退，所幸球隊仍順利贏球。（圖／達志影像／美聯社）

在今日出戰金塊一役，資深控衛康利（Mike Conley）暫時頂上先發位置。但芬奇強調，不會期望有人能完全取代艾德華茲的角色，「我們不需要誰單獨去填補他的空缺，這必須靠全隊共同努力，讓每個人都能挺身而出、為彼此創造機會。希望有球員能趁此找到節奏，靠集體力量撐起球隊。」

現年23歲的艾德華茲本季邁入第6年生涯，已是3屆全明星，更是灰狼的門面球星。他職業生涯至今出賽445場中的426場，出勤率相當高。如今因傷缺陣兩周，對灰狼來說無疑是一大考驗。

關鍵字： NBA灰狼艾德華茲芬奇康利金塊

【海豚也有傲嬌的一面XD】自己不吃冰塊見同伴要吃竟把對方擠開！

