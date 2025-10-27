挺過食安風波！樂天桃猿睽違6年封王　隊史第8冠聯盟第二多

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿拿下2020年接手後球團史首冠，隊史則是第8冠，聯盟排名第二多，次於統一與兄弟並列的10冠紀錄。前一次封王為2019年，拿下睽違6年的冠軍。

▲▼2025中職台灣大賽G5，林泓育敲出致勝全壘打。（圖／記者李毓康攝）

樂天桃猿於2025年挺過重大食安風波。4月期間，媒體報導指出球團更換廚房人員後改為以外燴或便當供應，讓球員伙食品質大幅下降。8月2日更有週刊揭露，一道「鱸魚豆腐」餐點內竟發現死蒼蠅及活蛆，球員透露此情況讓人震驚。事件爆發後，球團快速啟動改善措施，也獲得多位球員善意回應，對外表示已感受到伙食改善。

不僅如此，本季桃猿還傳出轉賣傳聞，例行賽期間各種風波一一挺過，林泓育8月中數度哽咽喊話球迷，「希望球迷繼續支持我們，別放棄我們。」此後也打出一波氣勢，帶動團隊凝聚力。隨著球季進行，樂天桃猿下半季保持競爭力，以全年排名第三取得季後挑戰賽資格。面對統一獅在0勝2敗的絕對劣勢下，上演3連勝驚奇逆轉秀，拿到台灣大賽門票。

▲▼2025中職台灣大賽G5，樂天桃猿擊退黃衫軍拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）

台灣大賽前兩戰，桃猿以優異的投手與守備表現，在投手戰中分別以3比0、2比1勝出。雖然G3火力停歇以0比2落敗，不過因北部下雨導致桃猿主場無法使用，兩隊協商將G4延後到26日，也讓投手群獲得充分休息，滿血回歸。G4威能帝繳出好投，陳晨威驚天一轟率隊以3比1獲勝，取得聽牌優勢。最後再靠林泓育展現韌性，延長賽兩分砲逆轉封王。

桃猿憑藉季後賽期間三次烤肉凝聚團隊向心力，林泓育、林立展現領袖氣質，從季後挑戰賽到台灣大賽一路緊咬對手，此戰重返榮耀，奪得球團史首冠。

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍。（圖／記者李毓康攝）