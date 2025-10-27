運動雲

>

「烤肉烤起來、贏球贏過來！」　奪冠後再烤？古久保笑：想烤就烤

▲▼2025中職台灣大賽G4，樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿27日迎戰中信兄弟，有機會在台灣大賽G5封王，距離隊史第8座總冠軍只差一勝。昨晚陳晨威在賽後受訪時喊出，「烤肉烤起來、贏球贏過來！」總教練古久保健二今天受訪時也笑著回應，「烤肉文化」早已成為團隊的一部分。

面對關鍵封王戰，古久保坦言，「當然今天贏下來就是總冠軍，希望今天就結束，不過也不會太過執著，就是專心把眼前的比賽打好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為總教練的他，也不想讓外界焦點落在自己身上，「今天在台中打，我們的球迷也早早進場，希望選手帶著強烈的信念去面對比賽，全力拚下冠軍。我的心情怎樣不重要，最重要的是球員。」

至於是否會在奪冠當晚「再烤一次」慶功，古久保毫不猶豫地說，「當然會啊！球員想做什麼我都不會攔，他們說要烤肉就烤肉！」

「大家都很喜歡烤肉，從球季結束到現在已經烤了三次了，連秋訓的選手也有參加，這是讓球隊凝聚在一起的一種方式。」古久保表示。

雖然是在台中客場出賽，又遇上班日，陳晨威呼籲球迷請假來加油。古久保也看到樂天球迷早早進場力挺，「希望球員能帶著這股氣勢，全力拚戰。」他表示，並不會過度強調「非得今天結束」，而是要求選手專注比賽本身，「把眼前的比賽打好，結果自然會到來。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

【殭屍搭手扶梯超爆笑】差點摔跤還提星巴克XD

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3中信兄弟G5打線出爐！

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷妙回

最新新聞

1林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

2總統盃街舞大賽　孫振領銜齊聚炸場

3中等學校高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5朱承洋談出場樂揭幕後驚喜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366