「烤肉烤起來、贏球贏過來！」　奪冠後再烤？古久保笑：想烤就烤

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿27日迎戰中信兄弟，有機會在台灣大賽G5封王，距離隊史第8座總冠軍只差一勝。昨晚陳晨威在賽後受訪時喊出，「烤肉烤起來、贏球贏過來！」總教練古久保健二今天受訪時也笑著回應，「烤肉文化」早已成為團隊的一部分。

面對關鍵封王戰，古久保坦言，「當然今天贏下來就是總冠軍，希望今天就結束，不過也不會太過執著，就是專心把眼前的比賽打好。」

身為總教練的他，也不想讓外界焦點落在自己身上，「今天在台中打，我們的球迷也早早進場，希望選手帶著強烈的信念去面對比賽，全力拚下冠軍。我的心情怎樣不重要，最重要的是球員。」

至於是否會在奪冠當晚「再烤一次」慶功，古久保毫不猶豫地說，「當然會啊！球員想做什麼我都不會攔，他們說要烤肉就烤肉！」

「大家都很喜歡烤肉，從球季結束到現在已經烤了三次了，連秋訓的選手也有參加，這是讓球隊凝聚在一起的一種方式。」古久保表示。

雖然是在台中客場出賽，又遇上班日，陳晨威呼籲球迷請假來加油。古久保也看到樂天球迷早早進場力挺，「希望球員能帶著這股氣勢，全力拚戰。」他表示，並不會過度強調「非得今天結束」，而是要求選手專注比賽本身，「把眼前的比賽打好，結果自然會到來。」