江坤宇扛二棒？平野笑言可能要講30分鐘　陳俊秀先發「放手一搏」

▲陳俊秀。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟昨（26）日再度不敵樂天桃猿，陷入1：3遭聽牌的危急情況。今（27）日迎來台灣大賽G5，沒有退路的兄弟背水一戰，總教練平野惠一在打線上祭出變陣，面對左投魔神樂，推出右打群應戰，其中也包括兩度榮膺台灣大賽MVP的陳俊秀，展現破釜沉舟的決心。

陳俊秀昨天以代打身份登場，敲出安打，今年系列賽首次出現打席；今天則直接排進先發打線，擔任第三棒、指定打擊。平野坦言，「對戰魔神樂有優勢，這是原因之一。其實早就想用他，現在的情況，就是時候放手一搏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一個焦點是江坤宇被安排在第二棒位置，對此平野笑說，「這有很多考量，很難一句話說完，如果真的要解釋，大概要講30分鐘。」他強調，打線設計不只是數據排列，還得兼顧攻擊節奏、打者習性與團隊平衡，「大家都想上場，又得贏球、得分、守備也要顧，這些起用安排真的很燒腦。」

王威晨也回到先發陣容，鎮守三壘。近期他持續參與賽前守備，但身體狀況尚未完全恢復，「他本人是一直說沒問題，但我們從狀況來看還不到100%。」平野也補充，「不過只剩三場比賽，希望他全力以赴，也可能會依對戰投手不同而有所調整。」

兄弟打線參考對戰數據與球員狀態排出右打陣容，希望能針對左投魔神樂製造更多攻勢。平野坦言，「排打線要考慮整體平衡，很難的。大家都想上場，但也要想辦法得分、守下來，這些決定真的很燒腦。」