運動雲

>

江坤宇扛二棒？平野笑言可能要講30分鐘　陳俊秀先發「放手一搏」

▲▼2025中職台灣大賽G4，陳俊秀。（圖／記者李毓康攝）

▲陳俊秀。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟昨（26）日再度不敵樂天桃猿，陷入1：3遭聽牌的危急情況。今（27）日迎來台灣大賽G5，沒有退路的兄弟背水一戰，總教練平野惠一在打線上祭出變陣，面對左投魔神樂，推出右打群應戰，其中也包括兩度榮膺台灣大賽MVP的陳俊秀，展現破釜沉舟的決心。

陳俊秀昨天以代打身份登場，敲出安打，今年系列賽首次出現打席；今天則直接排進先發打線，擔任第三棒、指定打擊。平野坦言，「對戰魔神樂有優勢，這是原因之一。其實早就想用他，現在的情況，就是時候放手一搏。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一個焦點是江坤宇被安排在第二棒位置，對此平野笑說，「這有很多考量，很難一句話說完，如果真的要解釋，大概要講30分鐘。」他強調，打線設計不只是數據排列，還得兼顧攻擊節奏、打者習性與團隊平衡，「大家都想上場，又得贏球、得分、守備也要顧，這些起用安排真的很燒腦。」

王威晨也回到先發陣容，鎮守三壘。近期他持續參與賽前守備，但身體狀況尚未完全恢復，「他本人是一直說沒問題，但我們從狀況來看還不到100%。」平野也補充，「不過只剩三場比賽，希望他全力以赴，也可能會依對戰投手不同而有所調整。」

兄弟打線參考對戰數據與球員狀態排出右打陣容，希望能針對左投魔神樂製造更多攻勢。平野坦言，「排打線要考慮整體平衡，很難的。大家都想上場，但也要想辦法得分、守下來，這些決定真的很燒腦。」

關鍵字： 中信兄弟樂天桃猿台灣大賽平野惠一陳俊秀

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

道奇返洛杉磯包機嚴重延誤　羅伯斯：不知是不是「刻意安排」

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

洛城部落格批藍鳥牛棚致命問題！　世界大賽兩戰崩盤成最大隱憂

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

不斷更新／余德龍安打、林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

G5決戰洲際！中職史上僅3次逆轉封王　兄弟推李博登背水一戰　

【偷載豬被抓包】黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

熱門新聞

不只會投球！山本由伸完投後「1暖舉」被拍下　球迷讚：人格典範

佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸　球迷笑翻：以為是AI生成

兄弟G5打線出爐！陳俊秀先發、江坤宇移至二棒　全力阻止桃猿封王

單子下來就要準時報到！馬傑森明趕回花蓮入伍　盼樂天今晚封王

「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷翔平笑：太太非常喜歡那口號

藍鳥高度警戒G4登板的大谷　教頭曝搶勝關鍵：儘早讓道奇先發退場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1山本由伸完投壓制藍鳥　賽後暖舉被讚翻

2朗希「土下座」致敬山本　球迷笑翻

3中信兄弟G5打線出爐！

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5「完全聽懂」藍鳥迷的嘲諷　大谷妙回

最新新聞

1林立改判上壘　桃猿2局上扳平為3比3

2總統盃街舞大賽　孫振領銜齊聚炸場

3中等學校高爾夫隊際錦標賽　吳雙奪雙冠

4馬傑森明趕回花蓮入伍盼今晚封王

5朱承洋談出場樂揭幕後驚喜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

籃籃賽後繞大巨蛋三圈　兌現當初樂天晉級的承諾

【說到做到！】籃籃賽後繞大巨蛋三圈！為了樂天晉級信守承諾

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

【月老慌了】沒人告訴我萬聖節出差 會遇到狂熱信徒啊!!!

【不給糖就妨礙公務？】警察超寵萌娃！萬聖節樂呵呵從口袋掏糖送小朋友

【獨享冷氣！】男闖ATM「打地舖睡覺」還將自動門反鎖

楊祐寧送別71歲父　Junior心疼：他辛苦了

【萬聖節最Ｑ兄弟檔】弟弟扮八爺！追不上七爺哥哥ＸＤ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366