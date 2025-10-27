運動雲

黑豹旗／雄女復活記！吳伊晴號召學妹重組感動落淚　許願桃猿奪冠

▲▼中信盃黑豹旗高雄女中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中信盃黑豹旗高雄女中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

2023年中信盃黑豹旗首度組隊參賽的高雄女中，成為賽史首支參賽的純女子學校。不過去年因人數不足未能參賽，今年在高二學生吳伊晴的奔走號召下，成功集結7位高一學妹重組球隊，再度踏上黑豹旗舞台。雖然首戰不敵南崁高中，但她賽後激動落淚，感嘆復隊過程艱辛，也開心能讓球隊重新出發。

吳伊晴回憶，從暑假開始就在校園內尋找成員，「走在路上看到同學就問要不要一起丟球，剛開始沒有人回應，我們兩三個人先在操場練，後來越來越多人加入，最後有八位高一學妹報名。」目前球隊共有12人，順利取得黑豹旗參賽資格。

她哽咽表示：「沒有學妹加入，球隊早就沒了，人太少根本沒辦法比賽。真的很感謝大家，從『快解散』到現在能一起上場比賽。」

備戰期間，高雄女中還透過總教練宋建霖牽線，與「幸福高屏不老棒球隊」進行友誼賽。吳伊晴笑說：「看到80歲的阿嬤還能揮棒、跑壘，讓我也想打到80歲！」她從入學後才開始打棒球，「和大家一起練球、一起喊聲，真的很快樂。」

吳伊晴從小在家人影響下支持Lamigo，是陳晨威的球迷，「他很帥、速度又快，在壘上破壞力很強！」雖然為了準備黑豹旗首戰錯過台灣大賽G4直播，但看重播時仍相當振奮，她也希望桃猿能拿下總冠軍。

創隊隊長李珦琳特地到場為學妹加油，看到球隊重生感動不已，「她們很努力找人組隊，表現比我們那時候更進步。」李珦琳也因黑豹旗開啟棒球之路，畢業後持續在成棒體系打球，延續熱愛的夢想。

▲▼中信盃黑豹旗高雄女中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中信盃黑豹旗高雄女中。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 黑豹旗高雄女中棒球學生運動奮戰

