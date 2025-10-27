運動雲

大谷牛棚練29球曝指叉球恢復威力原因　逼近松井秀喜全壘打紀錄

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平牛棚練29球備戰第4戰，強調「健康出賽就是最感謝的事」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇結束兩場客場賽事，明（28）日將在主場迎來世界大賽G3，全隊今日展開調整，預定在G4登板的大谷翔平在牛棚完成29球練投，並出席官方記者會。他談到自己的身體狀況時表示，「現在能以健康的身體出賽，真的很感激。」

道奇返回主場備戰G3，即將在G4「二刀流」登板的大谷翔平在牛棚進行了29球的投球練習。他受訪時強調，「最重要的是讓自己處於能發揮高水準表現的狀態。（與去年受傷時不同）現在能以健康的身體出賽，真的很感激。」

進入季後賽後，大谷的「指叉球」成為造成對手揮空的關鍵武器，讓他在投手丘上更具殺傷力。他透露，這顆關鍵變化球之所以能在季後賽恢復威力，是復健調整順序的結果。

「雖然指叉球在投球裡是非常重要的球種，但在復健階段，它是最後才開始調整的球種。」大谷說，「能趕上調整、讓它回到理想狀態，我覺得很幸運。從那個角度來看，前半段我投出的指叉球還在調整階段，準確度並沒有那麼高。」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷透露指叉球是復健過程最後才調整的球種。（圖／達志影像／美聯社）

道奇G1以4比11不敵藍鳥，第2戰則靠山本由伸完投9局、僅失1分扳回一城。大谷在首戰第7局揮出兩分砲、第2戰又敲出右外野安打送回保險分，展現火力。台灣時間28日起，系列賽將移師洛杉磯展開3連戰，而大谷確定在第4戰登板，肩負重要任務。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表達了對大谷等先發投手群的高度期待，「當前最重要的，就是先拿下明天這一場。由於接下來會連打3場比賽，從牛棚的運用來看，先發投手多投一些局數非常關鍵。」

截至目前，大谷在今年季後賽以投手身分出賽2場，戰績2勝0敗、防禦率2.25，將以中10日的輪值挑戰世界大賽首勝。打擊方面，他雖在分區系列賽一度陷入低潮，仍連續出賽12場，累積49打數11安打，打擊率0.224，並敲出6轟、11分打點與1次盜壘。

值得一提的是，只要再擊出1支全壘打，大谷的季後賽生涯全壘打數將達10支，追平松井秀喜（前洋基）保持的日本球員最高紀錄。

關鍵字： MLB世界大賽道奇藍鳥大谷翔平山本由伸羅伯斯

【延長禁運10天】卓榮泰：從嚴防範非洲豬瘟潛伏期

