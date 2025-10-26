談關鍵三連K「每球都像生涯最佳」　威能帝壓制兄弟展現最強氣勢

記者胡冠辰／桃園報導

中華職棒台灣大賽第4戰今（26日）在桃園棒球場火熱開打，樂天桃猿王牌右投威能帝先發6局送出高達10次三振，僅因一發陽春砲失掉唯一1分，展現王牌水準；他在第6局面臨無人出局1、3壘有人的巨大危機時連飆三次三振，成為球隊能夠穩住陣腳的重要關鍵。

6局上，威能帝在接球時遭遇斷棒干擾產生失誤，隨後又被許基宏敲安形成無人出局1、3壘有人的失分危機，然而他迅速調整狀態，以火球與鋒利變化球連續三振打者，化解兄弟此戰最具威脅的攻勢。

關於這半局的自我評價，威能帝表示：「斷棒讓那球傳得不好，讓對方上壘，但從那個半局開始，每一球都像是生涯最好的球。」

▲2025中職台灣大賽G4，威能帝。（圖／記者李毓康攝）



面對多局開局即被攻佔壘包，他直言前段節奏稍慢：「可能每局第一名打者時身體還沒有熱開，被比較容易掌握，不過狀態上來後，就能投出更好的球。」

這位樂天最為倚靠的王牌在完成關鍵三振後激動怒吼，展現強烈求勝意志，他強調那是一局全場最關鍵的對決：「感受到大量能量與腎上腺素，感謝上帝讓我在那時身體狀況很好，我提醒自己要維持冷靜，守住這一局幫助球隊。」

本戰同時也是威能帝與兄弟王牌羅戈首次正面交鋒，就是在台灣大賽這種最高舞台，威能帝對此給予對手高度肯定：「羅戈是聯盟最好投手之一，這勢必是一場緊繃的投手戰，雙方失投有限，需要把握每次機會；我很敬佩他的競爭心態，也很享受這種強強對決。」

隨著勝利到手，樂天取得3勝1敗聽牌優勢。對於後續可能再度登板，威能帝表態願意隨時待命：「當然希望球隊不用走到那一步，但如果需要，我會準備好。」