兄弟明背水一戰推李博登先發！平野：目標3連勝 猿由魔神樂應戰

▲▼2025中職台灣大賽G4，中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟今（26）日在總冠軍賽G4以1比3不敵樂天桃猿，系列戰陷入1勝3敗的絕對劣勢，賽後公告明天先發，兄弟推出李博登先發，猿隊則由魔神樂應戰。兄弟背水一戰，總教練平野惠一喊話目標3連勝，以此全力拚戰。

平野賽後公開向球迷致歉，並坦言6局無人出局一三壘的進攻機會沒能攻下分數，是全場「最傷的一局」，也成為比賽勝負的分水嶺。

「首先，很感謝今天滿場的觀眾朋友，不只是樂天主場，也有許多兄弟球迷進場應援，對於以敗戰作收，我也對球迷感到非常抱歉。」平野指出，兩邊都是王牌投手對決，得分機會極少，「尤其在六局那個機會沒能拿下分數，真的很痛。」

面對1勝3敗的落後局勢，平野惠一賽後強調，接下來的比賽「已經不能再輸」，全隊將以三連勝為目標全力拚戰，並盼球迷持續支持。

「這是一場不能再輸的比賽，我們會以三連勝為目標努力。」平野隨後分享自己重視的三件事：「挑戰、將挑戰轉化為價值，以及對支持我們挑戰的人心存感謝。」

平野坦言，眼前的逆境是「有意義的考驗」，「我相信這是上天給我們的挑戰，我們會奮戰到最後、不放棄，打出一場場值得球迷熱烈支持的比賽。」

