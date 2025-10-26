運動雲

台鋼天鷹喜迎主場首勝　隊長陳建禎：贏球太爽了！

▲▼台鋼天鷹主場首勝到手，隊長陳建禎。（圖／台鋼天鷹提供）

▲台鋼天鷹主場首勝到手，隊長陳建禎直呼太爽了。（圖／台鋼天鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼天鷹今（26）日於國立成功大學中正堂迎來主場開幕第二戰，首度交手桃園雲豹飛將。台鋼天鷹本場比賽火力全開、團隊發揮出色，以3:1（25:23、25:15、22:25、25:22）擊退對手，成功收下主場首勝。

首局開賽，台鋼天鷹本季首次以先發上陣的柯宗甫表現亮眼，幫助天鷹在攔網端上有效發揮。攻擊端則由阿巴西、陳建禎與思丹三箭齊發。中段陳建禎的單人攔網搭配陳玠廷發球得分，台鋼天鷹強勢逆轉比數。兩隊火力全開，一路拉鋸至23平，最終思丹在二號位重扣得手，台鋼天鷹率先迎來局末點，隨後阿巴西把握機會攻破對方雙人攔網，幫助台鋼天鷹以25:23搶下首局。

次局，台鋼天鷹攻防節奏穩定且精準。在舉球員陳玠廷的靈活調度下，思丹與陳建禎持續發揮攻擊威力，不斷擴大領先比分。思丹的一記發球得分帶領球隊率先突破20分大關，最終台鋼天鷹以25:15再下一城，率先聽牌。

▲▼台鋼天鷹主場首勝到手，隊長陳建禎。（圖／台鋼天鷹提供）

第三局開局，桃園雲豹飛將火力全開，多點進攻頻頻奏效，讓台鋼天鷹在防守端一度陷入亂流，比分上以些微差距落後。隨後台鋼天鷹迅速調整節奏，思丹手感火熱、攻擊狀態持續上升，連續得分追平比數。然而，桃園雲豹飛將在局末關鍵時刻把握機會，以穩定發揮守住領先，台鋼天鷹最終無緣逆轉，讓比賽進入第四局。

第四局，台鋼天鷹頂住壓力，展現強大防守韌性與拼勁。睿克與思丹接連跳出，以穩定且猛烈的攻擊火力帶動全隊士氣，打出一波5-0攻勢逆轉比數。隨後台鋼天鷹持續穩定發揮，在關鍵時刻靠著雙人攔網成功封阻對手攻勢，睿克後排強攻再下一城，最終鎖定勝利，拿下主場開幕戰首勝。

本周台鋼天鷹以1勝1敗的戰績為主場開幕周畫下句點，展現出團隊堅韌的戰鬥精神與持續進步的競爭力，為接下來的賽程奠定信心基礎。

隊長陳建禎賽後直呼：「贏球真的太爽了！」並強調這場勝利是球隊與全體球迷共同努力的成果。他也呼籲球迷之後繼續進場支持球隊。他進一步指出，本場比賽能夠取勝的關鍵在於舉球員陳玠廷靈活的調度，使每位攻擊手都發揮出色；同時，替補上場的睿克在後半段也有效地穩定了比分，為球隊奠定勝基。

關鍵字： 台鋼天鷹陳建禎TPVL

【這手奶香奶香的】貓咪趁寶寶熟睡伸爪輕摸小手　可愛畫面超療癒XD

