山本由伸完投9局壓制藍鳥　道奇炸2轟5比1扳平戰局

WILL SMITH TO THE SECOND DECK FOR THE LEAD! #WORLDSERIES pic.twitter.com/OWLcufkPmi — MLB (@MLB) October 26, 2025

記者王真魚／綜合報導

世界大賽第2戰，道奇靠著史密斯（Will Smith）與蒙西（Max Muncy）於7局接連開轟，加上山本由伸一夫當關、完投9局，以5比1擊退藍鳥，將系列賽扳成1比1平手。

道奇首局由佛里曼（Freddie Freeman）與史密斯連線先馳得點。7局史密斯率先敲出左外野陽春砲，蒙西隨後補上另一發全壘打，背靠背開轟。

8局上半，道奇再度開啟攻勢。大谷翔平敲出右外野安打推進跑者，貝茲（Mookie Betts）選到保送，擠成滿壘局面。藍鳥換上霍夫曼（Jeff Hoffman）救援卻投出暴投丟掉1分，接著史密斯內野滾地球讓大谷回壘得分，道奇再添2分，比分拉開至5比1。

THE MUNCY MASH

IT WAS A #WORLDSERIES SMASH pic.twitter.com/DQnqIjXrXO — MLB (@MLB) October 26, 2025

大谷翔平本場以「第一棒、指定打擊」身分先發出賽，前3打數皆出局，分別為左外野飛球、界外飛球與再度的界外飛球，8局第4打席，敲出本場首安，並延續球隊一波攻勢。

山本整場壓制藍鳥打線，完封9局僅被敲4安，飆出8次三振、沒有保送，只失1分，完美主宰比賽節奏。這是他生涯在世界大賽的首場完投。

值得一提的是，山本在上一場國聯冠軍賽第2戰，也以5比1完投勝出，僅在首局挨轟失分，接下來沒有再讓跑者踏上得點圈。

根據外媒報導，山本由伸成為自2001年席林（Curt Schilling）以來，首位在同一年度季後賽連兩戰完投的投手。當年席林在分區系列賽第1戰完封，接著在分區賽第5戰、聯盟冠軍賽第3戰連續完投失1分，之後還於世界大賽多場繳出長局數好投，最終與強森（Randy Johnson）共享MVP榮耀。

Yoshinobu Yamamoto strikes out the side!



He's through 8 innings in #WorldSeries Game 2 ???? pic.twitter.com/nAcMhy57i7 — MLB (@MLB) October 26, 2025

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）