「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

多倫多藍鳥隊投手巴西特（Chris Bassitt）對球迷在世界大賽首戰對大谷翔平發出的噓聲表達看法，提醒自家球迷「不要去惹熊（Don’t poke the bear）」。他認為挑釁大谷只會讓對方更強。

在世界大賽首戰的選手介紹階段，大谷登場便遭全場噓聲包圍，但他在球隊大幅落後的第7局，轟出個人世界大賽首支全壘打（2分砲），以實際行動回擊。到了第9局，他再度上場時，主場球迷甚至高喊「We don’t need you（我們不需要你）」。

回顧2023年12月，大谷曾在藍鳥位於佛州的春訓基地與球團高層會面，引發「加盟藍鳥」的謠言，最終他選擇與洛杉磯道奇簽下10年總值7億美元的史上最大合約。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）在世界大賽開打前還開玩笑說，「希望他能把那頂藍鳥帽子和給愛犬 Decoy的外套還回來。」

美國《FOX Sports》報導指出，巴西特提醒球迷，大谷過去多次用表現「讓全場安靜」。他舉例指出，今年8月24日對教士之戰，現場有球迷不斷揶揄他「接下來十打席都沒安打」，結果大谷在9局轟出右外野全壘打，用沉默回擊，最後還與那位「嘴砲球迷」微笑擊掌，展現高EQ與強大氣場。