運動雲

>

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

多倫多藍鳥隊投手巴西特（Chris Bassitt）對球迷在世界大賽首戰對大谷翔平發出的噓聲表達看法，提醒自家球迷「不要去惹熊（Don’t poke the bear）」。他認為挑釁大谷只會讓對方更強。

在世界大賽首戰的選手介紹階段，大谷登場便遭全場噓聲包圍，但他在球隊大幅落後的第7局，轟出個人世界大賽首支全壘打（2分砲），以實際行動回擊。到了第9局，他再度上場時，主場球迷甚至高喊「We don’t need you（我們不需要你）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧2023年12月，大谷曾在藍鳥位於佛州的春訓基地與球團高層會面，引發「加盟藍鳥」的謠言，最終他選擇與洛杉磯道奇簽下10年總值7億美元的史上最大合約。藍鳥總教練史奈德（John Schneider）在世界大賽開打前還開玩笑說，「希望他能把那頂藍鳥帽子和給愛犬 Decoy的外套還回來。」

美國《FOX Sports》報導指出，巴西特提醒球迷，大谷過去多次用表現「讓全場安靜」。他舉例指出，今年8月24日對教士之戰，現場有球迷不斷揶揄他「接下來十打席都沒安打」，結果大谷在9局轟出右外野全壘打，用沉默回擊，最後還與那位「嘴砲球迷」微笑擊掌，展現高EQ與強大氣場。

關鍵字： 棒球大谷翔平藍鳥隊噓聲挑釁

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

村上頌樹好投、佐藤輝明逆轉安　阪神日本大賽終結福岡7連敗魔咒

村上頌樹好投、佐藤輝明逆轉安　阪神日本大賽終結福岡7連敗魔咒

馮翊新郭冠宏驚奇逆轉！　WTT倫敦球星挑戰賽奪冠

馮翊新郭冠宏驚奇逆轉！　WTT倫敦球星挑戰賽奪冠

7138人湧入高雄巨蛋挺海神　詹姆斯轟24分高喊：主場氛圍太棒

7138人湧入高雄巨蛋挺海神　詹姆斯轟24分高喊：主場氛圍太棒

「We Don’t Need You」沒影響　羅伯斯：大谷根本沒聽懂

「We Don’t Need You」沒影響　羅伯斯：大谷根本沒聽懂

「最帥洋將」飛克主場開幕戰猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

「最帥洋將」飛克主場開幕戰猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

台灣大賽26日G4先發投手出爐　兄弟羅戈對決桃猿威能帝

台灣大賽26日G4先發投手出爐　兄弟羅戈對決桃猿威能帝

黃鐙輝看閃兵：錯就是錯　「天網恢恢，疏而不漏」

熱門新聞

劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

羅伯斯宣布G3、G4先發 大谷翔平確定第4戰登板

「別惹那隻熊！」藍鳥巴西特勸球迷不要挑釁大谷

最強狀元「旗子哥」來了！　弗拉格昇空大演野獸爆扣秀

村上頌樹好投、佐藤輝明逆轉安　阪神日本大賽終結福岡7連敗魔咒

馮翊新郭冠宏驚奇逆轉！　WTT倫敦球星挑戰賽奪冠

讀者回應

﻿

熱門新聞

1劉侑芸跆拳道世錦賽逆轉勝！　為台灣奪下暌違10年金牌

2道奇宣布G3、G4先發 大谷第4戰登板

3別惹熊！藍鳥投手勸球迷不要挑釁大谷

4最強狀元旗子哥　弗拉格野獸爆扣秀

5阪神日本大賽首勝終結軟銀魔咒

最新新聞

1MLB球員工會執行長反對設薪資上限

2曼弗瑞：有信心讓球員參加洛杉磯奧運

3別惹熊！藍鳥投手勸球迷不要挑釁大谷

4勇士尋帥啟動　鎖定道奇板凳教練

5嘲諷We Don’t Need You　大谷沒聽懂

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【科學的盡頭是玄學】消防員模仿Rosé演唱會吃鳳梨酥　吃完就悲劇了

【驚喜現身】蔡英文現身同志大遊行　帶愛犬向民眾揮手致意

【清泉崗機場旁命案】男遭刺驚恐倒退跌地！送醫不治

【淚談非洲豬瘟】豬肉公主「最害怕的事終究發生」怪誰都沒用

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366