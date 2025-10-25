藍鳥22歲新秀史上第二年輕先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

▲耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽首戰25日（台灣時間）在多倫多熱血開打，睽違32年重返榮耀舞台的多倫多藍鳥火力全開，以11比4痛宰洛杉磯道奇拔得頭籌。年僅22歲的新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）頂著滿場壓力首次登上世界大賽舞台，繳出4局僅失2分的好投，還在首打席讓「二刀流球星」大谷翔平吞下三振，他賽後回憶該打席直呼，「那一刻太酷了。」

耶薩維奇9月才升上大聯盟，22歲又88天就登上世界大賽先發，是史上第二年輕的紀錄。他首局面對大谷就展現強心臟，用犀利指叉球讓對方揮空三振，並順利三上三下開局。雖然在2、3局因保送導致失分，但仍撐滿4局，用80球投出4支被安打、5次三振與3次保送，只失2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談起三振大谷的那一刻，耶薩維奇露出笑容說：「我的目標就是讓每位打者都被三振。能在比賽一開始就投出那球，真的讓我更有信心。那一刻太酷了，真的超酷！」

雖然首場世界大賽稍有波折，但他仍難掩激動，「這是我一輩子都不會忘記的經驗。老實說，我希望自己能投得更好一點，但棒球是團隊運動，場上有9個夥伴一起奮戰，這就是這項運動最棒的地方。」

耶薩維奇透露，這場比賽手感不太理想，「今天指叉球的感覺沒有之前好，對手又幾乎都是右打，所以我和（捕手）柯克決定多用滑球。」

他也感謝隊友的守備支援，「守備真的讓投手更有信心。像比薛特（Bo Bichette）今天第一次守二壘，還能在第三局救下一支幾乎要穿越中線的安打，那是關鍵一球。能有這樣值得信賴的隊友，意義重大。」