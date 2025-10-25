運動雲

>

藍鳥22歲新秀史上第二年輕先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

▲耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶薩維奇（Trey Yesavage）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽首戰25日（台灣時間）在多倫多熱血開打，睽違32年重返榮耀舞台的多倫多藍鳥火力全開，以11比4痛宰洛杉磯道奇拔得頭籌。年僅22歲的新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）頂著滿場壓力首次登上世界大賽舞台，繳出4局僅失2分的好投，還在首打席讓「二刀流球星」大谷翔平吞下三振，他賽後回憶該打席直呼，「那一刻太酷了。」

耶薩維奇9月才升上大聯盟，22歲又88天就登上世界大賽先發，是史上第二年輕的紀錄。他首局面對大谷就展現強心臟，用犀利指叉球讓對方揮空三振，並順利三上三下開局。雖然在2、3局因保送導致失分，但仍撐滿4局，用80球投出4支被安打、5次三振與3次保送，只失2分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後談起三振大谷的那一刻，耶薩維奇露出笑容說：「我的目標就是讓每位打者都被三振。能在比賽一開始就投出那球，真的讓我更有信心。那一刻太酷了，真的超酷！」

雖然首場世界大賽稍有波折，但他仍難掩激動，「這是我一輩子都不會忘記的經驗。老實說，我希望自己能投得更好一點，但棒球是團隊運動，場上有9個夥伴一起奮戰，這就是這項運動最棒的地方。」

耶薩維奇透露，這場比賽手感不太理想，「今天指叉球的感覺沒有之前好，對手又幾乎都是右打，所以我和（捕手）柯克決定多用滑球。」

他也感謝隊友的守備支援，「守備真的讓投手更有信心。像比薛特（Bo Bichette）今天第一次守二壘，還能在第三局救下一支幾乎要穿越中線的安打，那是關鍵一球。能有這樣值得信賴的隊友，意義重大。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

Lulu新婚「馬上要演吵架XD」　陳漢典告白：她是我起床的動力

熱門新聞

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平世界大賽首轟難救道奇

2藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

3大谷翔平世界大賽首打席遭三振

4道奇牛棚左投迎接寶寶比棒球重要

5真美子白襯衫馬尾造型入鏡　甜笑現身

最新新聞

1恐怖斑馬又來　猛繳準火鍋大三元

2藍鳥26歲球迷撿到大谷開轟球不賣

3耶薩維奇史上第二年輕WS先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

4籃網拚22分逆襲　騎士米歇爾轟35分領勝

5道奇投手群大亂　羅伯斯說重話

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

【天選之人】教宗親抱「台灣嫩嬰」祝福　網友暖喊：孩子一生有福

【驚險一瞬】嘉義女騎士闖平交道！撞斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

【療癒系神奇寶貝上線】萌弟見爸情緒低落　探頭關心+拍肩安慰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366