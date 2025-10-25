大谷翔平再陷左投魔咒？苦戰藍鳥投手群　第3打席遭三振搖頭不滿

▲大谷翔平在世界大賽G1前3打席皆無功而返。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平連續兩年登上世界大賽，首戰以「第一棒・指定打擊」身分先發出賽。然而，他前3打席皆無功而返，第5局的第3打席面對左投的低角度球路未出棒，被主審判為好球，因而遭到三振，他的表情不悅，發出聲音並搖頭，顯得相當懊惱。

第5局，大谷擔任首位打者，面對藍鳥隊第二任投手、左投弗盧哈提（Mason Fluharty）。在2好2壞的情況下，大谷對一顆低角度滑球選擇不出棒，但主審判定為好球，遭到三振。根據MLB官方的即時好球帶判定，該球確實有「壓線」進入好球區。

藍鳥隊延續分區系列賽與聯盟冠軍系列賽以來的「大谷對策」，也派出左投壓制他。社群平台X（原Twitter）上的日本球迷紛紛留言，「又派左投對付大谷了」、「他又被狂丟左投對決了」、「對啊，誰叫是大谷，一定要用左投來壓制」、「左投確實讓他不好打」等評論。

在此之前，大谷的前兩打席皆面對右投新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）。他首局首打席揮空三振，第二局在兩出局滿壘的情況下擊出一壘滾地球出局，錯失擴大領先的機會，兩隊前5局戰成2比2。

這場比賽之前，大谷今年季後賽共出賽10場，打者成績為打擊率2成2、5支全壘打與9分打點；投手方面則出賽2場、拿下2勝，投12又1/3局、防禦率2.25。