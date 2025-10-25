運動雲

>

大谷翔平再陷左投魔咒？苦戰藍鳥投手群　第3打席遭三振搖頭不滿

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平在世界大賽G1前3打席皆無功而返。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平連續兩年登上世界大賽，首戰以「第一棒・指定打擊」身分先發出賽。然而，他前3打席皆無功而返，第5局的第3打席面對左投的低角度球路未出棒，被主審判為好球，因而遭到三振，他的表情不悅，發出聲音並搖頭，顯得相當懊惱。

第5局，大谷擔任首位打者，面對藍鳥隊第二任投手、左投弗盧哈提（Mason Fluharty）。在2好2壞的情況下，大谷對一顆低角度滑球選擇不出棒，但主審判定為好球，遭到三振。根據MLB官方的即時好球帶判定，該球確實有「壓線」進入好球區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

藍鳥隊延續分區系列賽與聯盟冠軍系列賽以來的「大谷對策」，也派出左投壓制他。社群平台X（原Twitter）上的日本球迷紛紛留言，「又派左投對付大谷了」、「他又被狂丟左投對決了」、「對啊，誰叫是大谷，一定要用左投來壓制」、「左投確實讓他不好打」等評論。

在此之前，大谷的前兩打席皆面對右投新秀耶薩維奇（Trey Yesavage）。他首局首打席揮空三振，第二局在兩出局滿壘的情況下擊出一壘滾地球出局，錯失擴大領先的機會，兩隊前5局戰成2比2。

這場比賽之前，大谷今年季後賽共出賽10場，打者成績為打擊率2成2、5支全壘打與9分打點；投手方面則出賽2場、拿下2勝，投12又1/3局、防禦率2.25。

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB大谷翔平真美子洛杉磯道奇世界大賽多倫多藍鳥

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

比薛特重返藍鳥先發　生涯首守二壘登上世界大賽舞台

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

幸運撿到大谷世界大賽首轟球　藍鳥26歲球迷：要我賣掉？不可能！

【崩潰了QQ】文大生風雨狂揮壞傘　結果下秒傘被風吹走

熱門新聞

大谷翔平世界大賽首轟難救道奇　牛棚崩盤4比11不敵藍鳥

史奈爾季後賽生涯最慘先發　藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

道奇牛棚左投缺席世界大賽　妻子迎接第一個寶寶比棒球重要

真美子甜笑現身多倫多　白襯衫馬尾造型入鏡「道奇大嫂團」合照

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平世界大賽首轟難救道奇

2藍鳥迷對大谷翔平狂吼：我們不需要你

3大谷翔平世界大賽首打席遭三振

4道奇牛棚左投迎接寶寶比棒球重要

5真美子白襯衫馬尾造型入鏡　甜笑現身

最新新聞

1恐怖斑馬又來　猛繳準火鍋大三元

2藍鳥26歲球迷撿到大谷開轟球不賣

3耶薩維奇史上第二年輕WS先發　三振大谷翔平直呼：那一刻太酷了

4籃網拚22分逆襲　騎士米歇爾轟35分領勝

5道奇投手群大亂　羅伯斯說重話

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【大寫的問號】場上突然蹦出台語 邊荷律直接懵成表情包XD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

【天選之人】教宗親抱「台灣嫩嬰」祝福　網友暖喊：孩子一生有福

【驚險一瞬】嘉義女騎士闖平交道！撞斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

范少勳19歲當兵！抽中海軍陸戰隊　後轉儀隊「退伍成楊謹華保鑣」

周深突唱〈愛的供養〉　楊冪在台下「狂喊卡」

【療癒系神奇寶貝上線】萌弟見爸情緒低落　探頭關心+拍肩安慰
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366