大谷翔平藍鳥主場噓聲中燦笑登場　遭三振全場歡呼掀「音浪」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

世界大賽首戰25日（台灣時間）在多倫多登場，道奇「二刀流球星」大谷翔平首局首打席就吞下三振，但現場氣氛卻異常火爆——從他踏進打擊區前的震耳噓聲，到遭三振後全場觀眾起立歡呼，整座球場瞬間掀起驚人音浪。

大谷首打席面對藍鳥新秀右投伊耶薩維奇（Trey Yesavage），在強烈噓聲中登場。第一球選掉膝蓋附近的快速球，第二球被判好球，主場立刻爆出巨大歡呼；第三球打成界外後陷入被動，第四球高內角球冷靜判壞，但第五球指叉球讓他揮空三振。當他被三振的瞬間，主場觀眾興奮得全場起立，掌聲與歡呼聲震耳欲聾。

在進場前，大谷還被拍到在休息區露出鬼臉、與教練史密斯玩鬧，笑容滿面，看得出比賽前氣氛輕鬆。他在前一輪聯盟冠軍賽第4戰投打合體、單場轟出3發全壘打後找回手感，賽前也進行自由打擊維持狀態。

道奇前三棒「MVP三人組」此役都吞下出局，繼大谷之後，貝茲（Mookie Betts）擊出游擊滾地球、弗里曼（Freddie Freeman）擊出二壘滾地球，道奇首局三上三下，讓多倫多主場陷入狂熱歡騰之中。

道奇在2局上一、二壘有跑者時，赫南德茲（Enrique Hernández）敲安打先馳得點，大谷翔平隨後在滿壘擊出滾地球，沒有再添得分數。

關鍵字： 大谷翔平首戰三振球場氣氛現場觀眾熱情欢呼

