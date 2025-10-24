運動雲

>

龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

▲龐塞、瑞恩聯手帶領韓華闖進韓國大賽。（圖／截自MBC轉播）

▲瑞恩聯手帶領韓華闖進韓國大賽。（圖／截自MBC轉播）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹與三星獅戰成兩勝兩敗，24日進行殊死戰，韓華祭出雙王牌──龐塞（Cody Ponce）與前悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss）搭配先發與後援，再加上火力全開，文賢彬、盧施煥、蔡恩成第3至5棒都演出猛打秀，最終以11比2大勝，睽違19年再度闖進韓國大賽。

龐塞主投5局，被敲5支安打、失1分、送出9次三振、2次保送，拿下勝投；瑞恩後援4局，被敲4支安打、奪4次三振、失1分，穩住勝利。盧施煥單場4安打，蔡恩成3安打貢獻5打點，文賢彬開轟3安打貢獻3打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓華鷹1局下就突破三星獅先發投手崔原態，孫兒葉掃出安打，里貝拉托（Luis Liberato）獲保送，文賢彬短打推進，盧施煥掃出安打先馳得點，蔡恩成隨後敲出高飛犧牲打再添1分。

2局上李在賢掃出二壘安打，靠姜珉鎬高飛球推進上三壘，此時韓華捕手崔載勳發生捕逸，讓三星獅攻下1分。3局下，文賢彬敲二壘安打，盧施煥再敲安打，蔡恩成再度建功，掃出1打點安打，加上三星接連發生失誤，單局進帳3分。

5局下，文賢彬、盧施煥、蔡恩成串連安打再添2分。6局下，沈佑俊利用對方守備失誤上壘，孫兒葉、里貝拉托、文賢彬接連獲保送。8局上三星李在賢高飛犧牲打追回1分。文賢彬在8局下轟出兩分砲，將比分擴大至10比2，盧施煥再敲長打，蔡恩成補上安打，單場第5分打點入手，最終以9分差獲勝。瑞恩解決最後一出局後，與龐塞相擁慶祝。

這是韓華第7度打進韓國大賽，距離上一次登上舞台已睽違19年（上次為2006年），此前僅在1999年奪下唯一冠軍。本次他們將與例行賽第1名的LG雙子交手，7戰4勝制的韓國大賽將於10月26日在首爾蠶室球場開打。

三星方面，雖然以例行賽第4名身份從外卡戰、準季後賽一路闖進最終關卡，最終仍止步於韓國大賽門口。即便敗北，他們在今年秋天已打出11場熱戰，展現頑強鬥志。

▲龐塞、瑞恩聯手帶領韓華闖進韓國大賽。（圖／截自MBC轉播）

▲龐塞、瑞恩聯手帶領韓華闖進韓國大賽。（圖／截自MBC轉播）

關鍵字： 韓華鷹韓國大賽龐塞瑞恩棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

軟銀抽中佐佐木麟太郎！王貞治親自致電　大谷：照自己心走就好

軟銀抽中佐佐木麟太郎！王貞治親自致電　大谷：照自己心走就好

李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」

熱門新聞

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

勇士咖哩大神超猛紀錄誕生　成史上單場40分最老控衛

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

讀者回應

﻿

熱門新聞

1賭博案又多1人！NBA急發聲明

2李大浩驚嘆強權平鎮訓練　

3大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

4柯瑞猛紀錄　成史上單場40分最老控衛

5兄弟領隊劉志威強調延賽協調關鍵

最新新聞

1兩戰狂罰40球　雷霆SGA成買犯之王

2龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽

3開季強勢5連勝　連莊挑戰首度南北征戰

4海神主場開幕周　港都學生銅板價觀賽

5特攻主場開幕周　JJUBI、金渡兒應援首秀

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【無視地心引力】北海岸強風將瀑布吹到「一飛衝天」

【最佳表情包】JJUBI轉身見荷律在調皮無奈翻白眼XD

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366