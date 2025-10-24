龐塞、瑞恩聯手！韓華睽違19年重返韓國大賽　11比2痛擊三星晉級

▲瑞恩聯手帶領韓華闖進韓國大賽。（圖／截自MBC轉播）

記者楊舒帆／綜合報導

韓華鷹與三星獅戰成兩勝兩敗，24日進行殊死戰，韓華祭出雙王牌──龐塞（Cody Ponce）與前悍將洋投瑞恩（Ryan Weiss）搭配先發與後援，再加上火力全開，文賢彬、盧施煥、蔡恩成第3至5棒都演出猛打秀，最終以11比2大勝，睽違19年再度闖進韓國大賽。

龐塞主投5局，被敲5支安打、失1分、送出9次三振、2次保送，拿下勝投；瑞恩後援4局，被敲4支安打、奪4次三振、失1分，穩住勝利。盧施煥單場4安打，蔡恩成3安打貢獻5打點，文賢彬開轟3安打貢獻3打點。

韓華鷹1局下就突破三星獅先發投手崔原態，孫兒葉掃出安打，里貝拉托（Luis Liberato）獲保送，文賢彬短打推進，盧施煥掃出安打先馳得點，蔡恩成隨後敲出高飛犧牲打再添1分。

2局上李在賢掃出二壘安打，靠姜珉鎬高飛球推進上三壘，此時韓華捕手崔載勳發生捕逸，讓三星獅攻下1分。3局下，文賢彬敲二壘安打，盧施煥再敲安打，蔡恩成再度建功，掃出1打點安打，加上三星接連發生失誤，單局進帳3分。

5局下，文賢彬、盧施煥、蔡恩成串連安打再添2分。6局下，沈佑俊利用對方守備失誤上壘，孫兒葉、里貝拉托、文賢彬接連獲保送。8局上三星李在賢高飛犧牲打追回1分。文賢彬在8局下轟出兩分砲，將比分擴大至10比2，盧施煥再敲長打，蔡恩成補上安打，單場第5分打點入手，最終以9分差獲勝。瑞恩解決最後一出局後，與龐塞相擁慶祝。

這是韓華第7度打進韓國大賽，距離上一次登上舞台已睽違19年（上次為2006年），此前僅在1999年奪下唯一冠軍。本次他們將與例行賽第1名的LG雙子交手，7戰4勝制的韓國大賽將於10月26日在首爾蠶室球場開打。

三星方面，雖然以例行賽第4名身份從外卡戰、準季後賽一路闖進最終關卡，最終仍止步於韓國大賽門口。即便敗北，他們在今年秋天已打出11場熱戰，展現頑強鬥志。

