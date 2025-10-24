軟銀抽中佐佐木麟太郎！王貞治親自致電　大谷：照自己心走就好

▲佐佐木麟太郎選秀聯盟首秀就開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒軟銀鷹23日「日本職棒選秀會議」首輪與橫濱DeNA競爭中，由球隊首席棒球總管（CBO）城島健司抽中籤，成功取得史丹佛大學強打佐佐木麟太郎的交涉權。球團會長王貞治透露，指名後立刻致電給佐佐木，「他非常開心，我也很高興，我們的心意應該傳達到了。」

佐佐木麟太郎出身花卷東高中，締造通算140轟的紀錄，被譽為日本高校史上最強長打者之一。去年原本有望成為選秀上位人選，但他選擇不投入選秀，赴美就讀史丹佛大學。明年4月將滿21歲，2026年7月也具備美職選秀資格。依規定，軟銀要到明年5月聯賽結束後才能開始交涉，期限為7月底，屆時他可能同時被日、美球團指名。

雖然最終能否入團仍待觀察，但王貞治表示，「能取得交涉權真的很開心。他的魅力在於驚人的長打力，這是天生的特質，不是後天容易培養的。如果他能加入軟銀，希望他能在這裡開花結果，成為球隊的看板球星。」

王貞治也透露與佐佐木的電話內容，「他真的很高興，也對我說『非常感謝』。我告訴他，如果有機會加入軟銀，希望我們能懷抱共同的高目標，一起努力。」

同樣出身花卷東高的大谷翔平在接受採訪時，也被問及對學弟佐佐木麟太郎的建議。他說：「最重要的還是本人內心的想法。應該選擇自己真心想走的那條路，這才是最好的選擇。當然，身邊一定會有很多人的意見與建議，但最終還是自己的心意最重要。」