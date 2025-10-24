運動雲

>

軟銀抽中佐佐木麟太郎！王貞治親自致電　大谷：照自己心走就好

▲佐佐木麟太郎選秀聯盟首秀就開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木麟太郎選秀聯盟首秀就開轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

日本職棒軟銀鷹23日「日本職棒選秀會議」首輪與橫濱DeNA競爭中，由球隊首席棒球總管（CBO）城島健司抽中籤，成功取得史丹佛大學強打佐佐木麟太郎的交涉權。球團會長王貞治透露，指名後立刻致電給佐佐木，「他非常開心，我也很高興，我們的心意應該傳達到了。」

佐佐木麟太郎出身花卷東高中，締造通算140轟的紀錄，被譽為日本高校史上最強長打者之一。去年原本有望成為選秀上位人選，但他選擇不投入選秀，赴美就讀史丹佛大學。明年4月將滿21歲，2026年7月也具備美職選秀資格。依規定，軟銀要到明年5月聯賽結束後才能開始交涉，期限為7月底，屆時他可能同時被日、美球團指名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然最終能否入團仍待觀察，但王貞治表示，「能取得交涉權真的很開心。他的魅力在於驚人的長打力，這是天生的特質，不是後天容易培養的。如果他能加入軟銀，希望他能在這裡開花結果，成為球隊的看板球星。」

王貞治也透露與佐佐木的電話內容，「他真的很高興，也對我說『非常感謝』。我告訴他，如果有機會加入軟銀，希望我們能懷抱共同的高目標，一起努力。」

同樣出身花卷東高的大谷翔平在接受採訪時，也被問及對學弟佐佐木麟太郎的建議。他說：「最重要的還是本人內心的想法。應該選擇自己真心想走的那條路，這才是最好的選擇。當然，身邊一定會有很多人的意見與建議，但最終還是自己的心意最重要。」

關鍵字： 日本職棒軟銀鷹佐佐木麟太郎王貞治史丹佛大學

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

NBA爆震撼醜聞！熱火後衛羅齊爾、拓荒者主帥因涉賭遭逮捕

李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

李大浩親授陳俊秀打擊祕訣　收到郭泰源名片笑言：可以來台灣了

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

延賽「假日變平日」象迷氣噗噗　兄弟領隊劉志威強調協調關鍵

道奇王牌輪值豪華登場！　羅伯斯談克蕭出賽機會

道奇王牌輪值豪華登場！　羅伯斯談克蕭出賽機會

楊祐寧昔推掉600萬入伍　認退伍後迷惘「事業有點迷失」

熱門新聞

賭博案又多1人！NBA急發聲明　羅齊爾、畢拉普斯即刻離隊

大谷翔平把MVP改成「團隊努力」　羅伯斯感動：展現他有多了不起

前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

李大浩驚嘆強權平鎮高中訓練：韓國不能再用運氣不好當輸球理由

帽子還我！藍鳥主帥施奈德隔空喊話　大谷翔平笑答：在我車庫裡！

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1賭博案又多1人！NBA急發聲明

2大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

3前隊友洩詹皇非公開資訊供賭徒下注

4李大浩驚嘆強權平鎮訓練　

5藍鳥主帥施奈德向大谷隔空喊話

最新新聞

1軟銀抽中佐佐木麟太郎！王貞治親自致電

2樂天巨人派7人來台參加冬盟

3連莊又有韓援女神　三星獅吳瑞律加盟

4大谷翔平「14分鐘騷動」自拍奇葩提問樣樣來

5阿巴西的弟弟　阿比伯加盟領航猿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【傳遞暖心力量】光復救災贈帽士官長陳保宏受邀台灣大賽G3開球

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【無視地心引力】北海岸強風將瀑布吹到「一飛衝天」

【喝茫暴走哥】一拳砸爛超商冰櫃玻璃！ 店員崩潰：根本攔不住

【客運內畫面曝】司機懷疑逃票狂飆罵！挨嗆怒追下車揍學生

潘若迪照顧沈玉琳不離不棄　保母阿蓮只有他找得到XD

唐從聖談捷運踹人事件　「踹下去前，會多一些思考」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366