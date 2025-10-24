大谷翔平「14分鐘騷動」自拍奇葩提問樣樣來　練打賞14轟震撼全場

▲大谷翔平聯訪陷入14分鐘混亂狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平在世界大賽開打前夕舉行例行記者會，現場再度陷入「大谷旋風」的混亂之中。《Full-Count》日籍記者小谷真弥形容，短短14分鐘的訪問宛如一場「混沌騷動」，來自日本、美國、加拿大與中南美洲等地超過50名媒體齊聚，甚至有外媒擠到前方拿手機與大谷「自拍留念」，氣氛異常火爆。

現場雖在大谷周圍設置唯一的管制線，但人潮早已將秩序擠得支離破碎。為了搶得近距離採訪位置，許多記者提前一小時就在入口外排隊等候，但一開門，場內早已被從側門湧入的媒體塞滿。記者們推擠著伸出錄音筆與鏡頭，小谷形容「簡直像在玩『人肉麻糬遊戲』」。

在嘈雜環境中，大谷仍保持笑容應答。被問到「（2023年入團時）還留著藍鳥隊舒奈德監督送的帽子嗎？」他笑說：「放在我家的車庫裡。」一旁的記者輕聲說：「那一刻讓人慶幸自己平常有練體能。」

這場記者會比一般賽後訪問稍長，共約14分鐘，問題五花八門。皇家隊重砲帕斯坎蒂諾以MLB球員特派記者身分提問：「為什麼對我投出最快的球？」另有記者突問：「最喜歡的肯德里克・拉馬或德瑞克歌曲是？」大谷苦笑回：「我不太懂音樂，不知道呢。」

日本媒體則關心剛被軟銀鷹以第一指名選中的「花卷東後輩」佐佐木麟太郎。大谷回應：「最重要的還是他自己的意願。雖然會有很多建議，但最後要走哪條路，還是得聽從自己內心的聲音。」

結束採訪後，大谷在練習中展現火力，全場33次揮棒轟出14支全壘打，其中一球更飛上看台五樓、推測飛行距離達150公尺。場邊工作人員驚呼：「從沒看過這種打擊練習！他真是獨角獸，真希望他加盟藍鳥！」