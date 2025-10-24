羅丹手肘動刀添變數　洋基投手輪值計畫再添不確定因素

▲羅丹。（圖／路透）



紐約洋基原本對季後賽輪值充滿信心，管理層相信球隊的先發投手群能與大聯盟任何隊伍匹敵，然而10月尚未結束，這份樂觀情緒已被現實潑了冷水；左投羅丹（Carlos Rodón）的手肘手術，讓洋基在2026球季的投手布局出現變數。

在球隊於美聯分區系列賽遭淘汰後，羅丹接受手術移除手肘內的游離碎骨並削除骨刺，此手術由總經理凱許曼（Brian Cashman）與總教練布恩（Aaron Boone）於上週在洋基體育場共同宣布。

「老實說，我不知道（是否會因此尋找外部先發補強），」凱許曼表示，「過去兩年我們與Carlos合作非常愉快，他表現也相當出色，不過，這次手術主要是清除問題，這會讓他延後開季，他會從傷兵名單開始球季，只要中途沒有其他問題，他預計會在4月或最遲5月初準備好出賽。」

羅丹本季最後一次登板是在對多倫多藍鳥的美聯分區系列賽第3戰，他僅投2.1局就被打爆失6分，這位32歲左投在例行賽出賽33場，繳出18勝9敗、防禦率3.09的成績。

凱許曼坦言，這次手肘問題是到了球季末期才浮現：「如果這場記者會是在三週前舉行，我根本不會想到要替Carlos Rodón動手術，但以他的工作負荷來看，這也不令人意外。」

根據布恩的說法，羅丹將有8週時間不能投球，開季可能延後「幾週」。

羅丹的延後復出，加上柯爾（Gerrit Cole）與施密特（Clarke Schmidt）仍在進行Tommy John手術後的復健，洋基的開幕戰輪值頓時吃緊。

「Gerrit的情況很好，」布恩接著說，「希望在春訓某個階段能看到他站上投手丘，開始面對打者的訓練，我不會說他能趕上開幕戰，但希望不會太晚。」

洋基預計由弗里德（Max Fried）在2026年擔任王牌，這位去年冬天自亞特蘭大加盟的左投，首個洋基球季投出19勝5敗、防禦率2.86的優異表現，穩定了柯爾缺陣後的輪值。

凱許曼指出：「我不確定羅丹的傷勢對我們的資源分配或補強策略意味著什麼，我們內部是否夠？是否該尋找外援？你永遠不會嫌投手太多；好消息是，他會回來。所以我要確保當他歸隊時，名單上還有空間。」

在弗里德之後，洋基期待新秀右投施特利特（Cam Schlittler）能延續驚艷的菜鳥球季，這位身高6呎6吋的年輕投手，在外卡系列賽第3戰投出8局無失分、飆出12次三振的壓制演出，徹底展現潛力。

華倫（Will Warren）和希爾（Luis Gil）也將爭奪輪值位置，華倫雖與羅丹並列先發最多（33場），但表現不穩；希爾則在傷後復出後控球欠佳，兩人可能在輪值穩定前被要求負擔更多局數。

農場方面，Carlos Lagrange與克魯茲（Elmer Rodriguez-Cruz）是洋基最受期待的小聯盟投手之一，預計春訓將獲得長時間觀察，另一位值得關注的是貝克（Brendan Beck），他上季在3A繳出13勝5敗、防禦率3.36的表現。

在自由球員市場上，洋基內部有不少人希望與金恩（Michael King）重聚，這位右投在2023年12月被交易至教士前表現相當出色。

同屆其他頂級自由投手包括席斯（Dylan Cease）、瓦爾迪茲（Framber Valdez）、蘇亞雷斯（Ranger Suárez）及弗萊赫堤（Jack Flaherty）；若薪資空間有限，洋基可能選擇留下去年表現穩定、能勝任多重角色的亞布羅（Ryan Yarbrough），或尋找相似的搖擺型投手。

對於球隊的未來，布恩最後給出堅定的回答：「我唯一知道的，就是該拂去灰塵，重新出發，再度打造一支能讓我們有機會衝擊冠軍的球隊。」