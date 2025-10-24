運動雲

道奇王牌輪值豪華登場！　羅伯斯談克蕭出賽機會

▲傳奇落幕！克蕭例行賽最後登板　弗里曼換投全場致敬。（圖／路透，下同）

▲克蕭。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇本季戰力雄厚，先發投手群堪稱近年最強，世界大賽開打前夕，總教練羅伯斯（Dave Roberts）24日在多倫多羅傑斯中心召開記者會，談及球隊現況與即將引退的傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw），並透露若有機會讓他登板，「那將是非常棒的事」。

羅伯斯在會中表示，道奇將於25日世界大賽首戰推出史奈爾（Blake Snell）先發；第二戰則由山本由伸登板，第三戰預計由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）擔任先發，而第四戰大谷翔平可能掛帥出賽。

道奇在國聯冠軍系列賽對戰密爾瓦基釀酒人（Brewers）時，以4連勝橫掃對手，整個系列戰僅失4分，展現出驚人的投手壓制力。

被問到是否認為這支先發輪值是他球員與教練生涯中最強的組合時，羅伯斯毫不猶豫的回答：「我這麼認為，就我作為球員或教練參與過的球隊而言，這絕對是最強的先發陣容。」

他補充道：「當然，要與90年代那支亞特蘭大勇士那樣名人堂等級的投手群相比，我們還有一段路要走；不過，現在這批投手們都保持健康，並成為球隊的核心，我們已經形成理想的狀態，讓最優秀的投手拿下最多的出局數。」

今年37歲的克蕭為道奇生涯自家培養的王牌，生涯三度榮獲賽揚獎，也是近代球隊象徵之一；他已宣布本季結束後將正式引退，目前在本次季後賽中僅登板一場。

對於克蕭在世界大賽登板的可能性，羅伯茨坦言：「當然，如果能在某個時候讓他登板，那會非常棒，不過，決定不能出於情感，而要根據當下最適合的選手來判斷，這是身為總教練應該做的抉擇；如果他有登場機會，那真是太好了。」

至於克蕭是否會被列入世界大賽登錄名單，羅伯斯最後明確表示：「會的。」

