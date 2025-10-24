前隊友瓊斯洩詹皇「非公開」出賽資訊供賭徒下注　湖人拒回應

Damon Jones wasn't employed by the Lakers but had restricted access to the team in 2022-23 as he was on the court with LeBron James' during pregame workouts. Source tells The Athletic James was unaware Jones was allegedly selling/sharing info about his status. More here… — Dan Woike (@DanWoikeSports) October 23, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA賭博風暴再掀波瀾！根據《The Athletic》報導，前騎士射手兼助教瓊斯（Damon Jones）被控向賭徒洩漏天王詹姆斯（LeBron James）的「非公開」出賽資訊，以協助投注。聯邦調查局（FBI）正對此展開全面調查。消息指出，詹皇本人並不知情，讓這段昔日「兄弟情」蒙上陰影。

根據調查，瓊斯在2022-23賽季期間雖非湖人正式成員，但被授予有限許可，可自由進出球隊場區，協助詹姆斯進行賽前訓練。他能進入休息室、搭乘球隊專機與入住指定飯店，身分幾乎等同於「非編制顧問」。

▲瓊斯（左）曾與詹姆斯在騎士並肩作戰3季，如今卻因涉嫌洩露好友出賽訊息而遭調查。（圖／達志影像／美聯社）

就在詹姆斯2023年2月7日（當地時間）超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史得分王後兩天，瓊斯涉嫌向賭徒分享詹皇將缺席對密爾瓦基公鹿的比賽內情。當時詹皇因腳踝痠痛被列為無法出賽，而該訊息在官方傷病名單公布前就已外洩。

起訴書指出，瓊斯與詹姆斯為多年朋友，卻利用關係將詹皇的出賽狀況透露給賭徒，包括共謀者厄恩斯特（Eric Earnest）與費爾利（Marves Fairley），並藉此收取報酬。所提供的內容涵蓋球員是否會缺陣、或在比賽中提前退場等關鍵訊息。

一名熟悉內情的聯盟消息人士透露，詹姆斯對瓊斯的行為一無所悉。湖人隊在被《The Athletic》聯繫時拒絕置評。

▲FBI指出，瓊斯利用與詹皇的私人關係取得內線資訊，協助賭徒下注。（圖／達志影像／美聯社）

FBI的起訴書顯示，瓊斯不僅一次洩密。2024年1月15日的比賽前，他又向他人透露湖人一名主力球員受傷、表現可能受影響的訊息，被告費爾利因此下注10萬美元賭湖人輸球；當時該球員的傷病名單僅顯示「可能出賽（probable）」，上場機率約為75%。

結果湖人最終贏下該戰，費爾利憤而要求瓊斯退回2500美元的「訊息費」。調查顯示，瓊斯在2023-24賽季期間還持續提供「湖人第4號球員」的內部訊息，司法部指出該人是當季湖人表現最出色的球員之一。

這起案件揭露了NBA與賭博產業間越來越模糊的界線。當昔日隊友、場邊密友成為「情報來源」，聯盟的誠信防線正遭受前所未有的挑戰。