延賽「假日變平日」引象迷不滿　蔡其昌說明延賽決策原委

▲台灣大賽G3桃猿對兄弟-中信兄弟。（圖／記者黃克翔攝）



記者胡冠辰／綜合報導

台灣大賽因連日天候不佳導致延賽調整，在網路上引發中信兄弟球迷不滿，認為樂天桃猿主場賽事延至假日開打，而兄弟在台中洲際的主場全數改為平日，形成「桃猿假日、兄弟平日」的不平衡現象；對此聯盟會長蔡其昌23日中午於Threads發文，詳細說明決策過程。

蔡其昌指出，延賽討論起因於連日陰雨，導致場地無法如期整備，昨日有球團主動表達擔心若每日才臨時宣布延賽，將讓球迷、球員都陷入困擾與不便，尤其是球員備戰與移動安全問題，因此主動邀請另一隊提前協調可能的「可開打日」。

他解釋，雙方在台灣大賽開打前就已清楚賽程規則，G4結束後才會依序進行G5、G6、G7，因此整個過程並未針對賽程「順序」重新安排，而是就延後開打的時間點進行協商。

蔡其昌表示，雙方球團根據中央氣象資料研判，週末降雨機率才有望趨緩，並考量場地恢復與比賽安全性，因此討論焦點集中在「週日開打」或「延至下週平日」兩方案。

「最後雙方共識是先移到週日開打，避免球員與球迷等待多日後仍遇延賽的情況，」蔡其昌提及，聯盟也基於賽程規則及雙方共識執行後續安排。

蔡其昌坦言，連日大雨造成延賽問題，不論早晚通知都難免影響球迷行程與心情，但球團此舉主要是希望能讓球員與球迷「提早準備」，減少臨時宣布延賽所帶來的不確定感。

他最後也在文末向球迷致歉表示：「以上是我詢問球團協調會的原委與大家分享，也請大家見諒。」