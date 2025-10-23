大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

▲大谷翔平G4賽後率先跑向佐佐木朗希，輕拍頭鼓勵後輩，成為球迷心中最感人畫面。（圖／翻攝自X／MLB官方）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇今（23）日啟程前往多倫多，準備迎戰藍鳥，展開世界大賽的最終決戰。道奇在聯盟冠軍系列賽以4連勝橫掃釀酒人，而在第4戰的轉播畫面中，大谷翔平對佐佐木朗希的一個「貼心舉動」引發熱議。



在關鍵的第4戰中，道奇手握聽牌優勢，這場比賽幾乎成為大谷的「獨角戲」。他以先發投手兼指定打擊身份登場，投球方面主投6局送出10次三振、無失分；打擊端則以首局首打席全壘打開場，並在第4局擊出飛出場外的特大號全壘打，第7局又補上第3發全壘打；如此歷史級的表現，最終由佐佐木朗希完美收尾。

當朗希在9局上、球隊以5比1領先時登板，雖然讓首位打者康崔拉斯（William Contreras）擊出安打，但隨後穩定壓制後續打者。最後，他讓德賓（Caleb Durbin）擊出右外野飛球出局，結束比賽後拍了拍自己的胸口慶祝。這時，大谷立刻跑向投手丘，走到朗希身邊，輕輕拍了拍他的頭，慰勞這位「後輩」的出色表現。

▲球迷讚大谷「像溫柔的哥哥」。（圖／達志影像／美聯社）

這個畫面被轉播鏡頭完整捕捉，迅速引發球迷討論。日本網友紛紛留言表示：「就像溫柔的哥哥一樣，看了讓人心暖」、「大谷第一時間跑去找朗希，拍拍頭、最後擁抱，那畫面太熱血了」、「他拍拍朗希的頭稱讚他，真的太神聖又太珍貴。」

大谷翔平這個自然流露的舉動，不僅展現了球隊領袖之一的風範，也流露出他對後輩的關愛，成為道奇晉級之戰中最動人的一幕。