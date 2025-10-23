運動雲

>

大谷翔平超暖一幕！跑向朗希「拍拍頭」鼓勵　球迷：溫柔的哥哥

▲▼大谷翔平G4賽後率先跑向佐佐木朗希，輕拍頭鼓勵後輩，成為球迷心中最感人畫面。（圖／翻攝自X／MLB官方）

▲大谷翔平G4賽後率先跑向佐佐木朗希，輕拍頭鼓勵後輩，成為球迷心中最感人畫面。（圖／翻攝自X／MLB官方）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇今（23）日啟程前往多倫多，準備迎戰藍鳥，展開世界大賽的最終決戰。道奇在聯盟冠軍系列賽以4連勝橫掃釀酒人，而在第4戰的轉播畫面中，大谷翔平對佐佐木朗希的一個「貼心舉動」引發熱議。

在關鍵的第4戰中，道奇手握聽牌優勢，這場比賽幾乎成為大谷的「獨角戲」。他以先發投手兼指定打擊身份登場，投球方面主投6局送出10次三振、無失分；打擊端則以首局首打席全壘打開場，並在第4局擊出飛出場外的特大號全壘打，第7局又補上第3發全壘打；如此歷史級的表現，最終由佐佐木朗希完美收尾。

當朗希在9局上、球隊以5比1領先時登板，雖然讓首位打者康崔拉斯（William Contreras）擊出安打，但隨後穩定壓制後續打者。最後，他讓德賓（Caleb Durbin）擊出右外野飛球出局，結束比賽後拍了拍自己的胸口慶祝。這時，大谷立刻跑向投手丘，走到朗希身邊，輕輕拍了拍他的頭，慰勞這位「後輩」的出色表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲球迷讚大谷「像溫柔的哥哥」。（圖／達志影像／美聯社）

這個畫面被轉播鏡頭完整捕捉，迅速引發球迷討論。日本網友紛紛留言表示：「就像溫柔的哥哥一樣，看了讓人心暖」、「大谷第一時間跑去找朗希，拍拍頭、最後擁抱，那畫面太熱血了」、「他拍拍朗希的頭稱讚他，真的太神聖又太珍貴。」

大谷翔平這個自然流露的舉動，不僅展現了球隊領袖之一的風範，也流露出他對後輩的關愛，成為道奇晉級之戰中最動人的一幕。

關鍵字： MLB大谷翔平佐佐木朗希洛杉磯道奇世界大賽國聯冠軍戰溫馨互動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

超準！東京電擊16記三分彈轟炸　新北國王東超首戰主場18分慘敗

台灣大賽G4北部連雨添變數　王建民談兄弟投手輪值：預設不同版本

台灣大賽G4北部連雨添變數　王建民談兄弟投手輪值：預設不同版本

巨人破格延攬田納西名帥維特洛　成史上首位無職業經驗大聯盟總教練

巨人破格延攬田納西名帥維特洛　成史上首位無職業經驗大聯盟總教練

唐西奇43分準大三元難救湖人！勇士格林：詹皇不在一切都不一樣

唐西奇43分準大三元難救湖人！勇士格林：詹皇不在一切都不一樣

【用刺繡保存簽名】不怕球衣上筆跡退色消失！

熱門新聞

兄弟、桃猿今晚緊急開會！台灣大賽G4改至周日、後續賽程全面順延　

大谷翔平帥氣登機前往多倫多　球迷：這麼豪華的陣容不可能輸！

國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

他的偉大仍被低估！　道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

陳晨威美技沒收江坤宇飛球　左外野象迷鼓掌讓他驚呆：欸？哪裡怪怪的

藍鳥「全壘打夾克」繡上台灣！背後藏王建民足跡

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣大賽後續賽程全面順延

2大谷帥氣登機　球迷：不可能輸！

3國聯銀棒獎決選名單出爐　大谷翔平挑戰歷史

4道奇總裁弗里德曼盛讚大谷翔平

5陳晨威美技！驚訝象迷鼓掌：欸？

最新新聞

1楓葉與暴龍調整賽程讓路藍鳥世界大賽

2勇士先發陣容還會有變動！

3大谷把MVP改成「團隊努力」感動眾人

4林智勝引退賽公益競標總額破118萬

5恩比德僅得4分　球迷：該考慮退休

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟團隊會議後以挑戰者姿態迎戰　平野惠一：我們知道如何站起來

詹子賢關鍵開轟帶來勇氣　平野惠一：相信他在天國的爸爸會很開心

【這互動太鬧】球隊火力中斷邊荷律「怒咬隊友」下秒還被咬回來XD

【重量級10號隊友】波賽樂現身外野應援！被球迷熱情感染一起舞動

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【188cm帥檢太搶眼】拘提坤達全場歪樓！網笑：想被羈押了

【差幾秒就遭殃...】台中中央市場意外！整排鷹架遭吹垮壓6車

【超狼狽！】汐科上班族風雨中硬撐傘濕成落湯雞QQ

Energy全員沒當兵？　TORO澄清：我有服替代役

【眼神忍不住飄移QQ】在義大利聽男友分享心得...背後帥哥吸走注意力XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366