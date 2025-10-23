▲「鐵馬」蓋瑞格最後主場球衣拍出8300萬 創生涯紀念品新高價。（圖／翻攝自X／HuntAuctions）



記者胡冠辰／綜合報導

美國棒球傳奇人物「鐵馬」蓋瑞格（Lou Gehrig）再度成為焦點；他在洋基球場最後一次出賽時所穿的球衣，近日於拍賣會上以2712000 美元（約新台幣8300 萬元）成交，刷新蓋瑞格相關紀念品的歷史最高價。

這件球衣曾由蓋瑞格在1939年世界大賽第二戰穿著，隸屬於佳士得與Hunt Auctions聯合舉辦的Dr. G.B. Espy收藏拍賣，此次成交價包含買家佣金。

該件球衣經MeiGray Authenticated鑑定，確認拍攝於1939年10月5日，那是蓋瑞格最後一次在洋基球場披上主隊戰袍出場的歷史時刻。

蓋瑞格在同年被診斷出罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS），後來被世人稱為「路‧蓋瑞格症」，他僅出賽8場後便宣布退休，結束連續2130場出賽的驚人紀錄，但仍留隊擔任洋基先發名單遞交員；他於1941年6月2日病逝，享年37歲。

根據拍賣說明，這件球衣原本被一位負責清洗洋基附屬球隊「紐華克熊隊（Newark Bears）」制服的乾洗店員所保存；當他發現其中有蓋瑞格的球衣、且準備送往小聯盟重用時，意識到其歷史價值，便將這件「最後主場球衣」珍藏超過50年，直到收藏家Espy於1991年以11.5萬美元購得。

Hunt Auctions總裁杭特（David Hunt）讚譽Espy博士是「體育紀念品收藏領域的早期先驅」，其珍藏為後世留下許多無價的歷史見證。

值得一提的是，這次拍賣的球衣並非蓋瑞格於1939年7月4日發表〈世界上最幸運的人〉（Luckiest Man）演講時所穿之衣，那件球衣目前下落不明。