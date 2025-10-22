威能帝環抱黃子鵬輕拍安慰！好交情每天西文互道「我愛你」





記者王真魚／桃園報導

台灣大賽第3戰中，黃子鵬退場時，威能帝被捕捉到上前替他按摩肩頸、安慰鼓勵的畫面。威能帝笑說，「我很喜歡Tiger，他是我在這裡最好的朋友之一。他幫了我很多，不管是我狀況不好還是他狀況不好，我們都會互相安慰、互相支持。」

黃子鵬曾在受訪時稱他和威能帝是「異父異母的兄弟」，威能帝則以家鄉諺語回應，「在多明尼加，我們會說『同一個爸爸、不同媽媽』的兄弟。」他解釋，「這裡的『爸爸』指的是上帝，也就是我們都信仰的神。我們像一家人一樣。」

兩人情感不僅靠默契，也靠語言連結。威能帝是黃子鵬的西文小老師，「他學得很好，我每天都會跟他講西班牙文，他很聰明，也一直用西文跟我說話。我覺得很開心，因為我知道他是想用我的語言和我溝通。」

他也分享兩人的日常對話，「每天，他都會對我說『Mi hermano（我的兄弟），早安。你今天感覺怎麼樣？』比賽前，他也會說『Buena suerte（祝你好運）』。我們也會互相說『I love you, mi hermano（我愛你，我的兄弟）』『Te amo（我愛你）』，他也會回『Me too（我也是）』。」

威能帝透露，已經邀請黃子鵬休賽季去家鄉走走，「我有跟他說，希望有一天他可以跟我一起去多明尼加玩。」

此外，他也大讚黃子鵬的個性，「我從來沒遇過這樣的人，他真的是一個非常、非常好的人。他會幫助每一個人，我覺得他有一顆很大愛的心，是個很棒的投手，也是個很棒的人。」

回到台灣大賽調整狀況，威能帝已在首戰先發，今天第4戰因雨順延至明日，桃猿按照計劃仍是凱樂先發。威能帝表示，自己也未接獲輪值異動的通知，「我知道我預定周六之後先發，如果球隊有調整，我會隨時準備好。」

面對雨勢影響比賽，威能帝淡定看待，「延賽多少會有影響，但我不會在比賽前做太多事，就是維持節奏，隨時準備上場。」對於是否會支援牛棚，他強調接受一切任務，「對我來說沒問題，總冠軍賽比什麼都重要。如果球隊有需要，我可以進牛棚，無論什麼情況，我都會準備好。」