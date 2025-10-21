統一獅主場明年遷至亞太！預計排45場賽事　未來不排除OT經營

▲ 統一7-ELEVEn獅主場將搬家！ 2026年球季起將於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場安排約45場主場賽事。（圖／記者林東良翻攝）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅主場將搬家！位於健康路的台南市立棒球場因颱風導致頂棚嚴重受損，經評估整修需超過一年。球團領隊蘇泰安今（21）日下午受訪證實，待聯盟場勘與認證完成後，2026年球季起將於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場安排約45場主場賽事。

對於台南棒球場遭到颱風侵襲受損，蘇泰安表示，球團已先拆除三壘側頂棚，但目前狀況來說，考量看台球迷安全，明年不適合排定一軍賽事，現階段至明年會作為訓練使用，亞太主球場明年將用租借方式安排主場賽事。

蘇泰安也說，待聯盟經過場勘、測試賽後，目前與台南市府體育局達成協議，獅隊明年應很有機會在亞太主球場比賽，雙方會簽訂長期租約，「未來如果OT案，統一獅也會考慮評估的。」

台南市政府指出，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場於今年初完工啟用，為全台規模最大的室外棒球場，可容納2萬5000名觀眾，目前已進入中華職棒聯盟認證的最後階段。

南市府體育局表示，市府、中職聯盟與統一獅球團透過職棒交流賽與球員回饋意見持續優化場地，現正依聯盟建議推動改善工程，預定於年底前完成，確保球場符合中職比賽標準與安全規範，力拚明年通過複檢，讓職棒賽事順利於亞太球場開打。

至於現有的台南市立棒球場，內野遮雨棚7月遭颱風侵襲受損，市府與球團邀請結構技師多次評估後，已初步決定拆除內野棚架。

蘇泰安另外表示，「台南市政府與統一獅雙方已完成共同聲明的簽署，原本是今天下午要發出，但稍早收到體育局的告知，共同聲明將於明天發出。」

▲統一獅領隊蘇泰安。（圖／記者李毓康攝）