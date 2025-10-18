被批「用錢買冠軍」？羅伯斯反擊：我們的努力不輸任何球隊！

▲羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇以3連勝聽牌，距離連續兩年闖進世界大賽只差一步。不過，球隊龐大的薪資結構再度引發外界爭議，被形容為「靠錢買勝利」的豪門代表，羅伯斯（Dave Roberts）正面回應，強調「我們的花費，是對球員的再投資」。

本系列戰焦點之一，是「豪門對決平民」。根據《Spotrac》數據，道奇全隊薪資約3億5000萬美元（約新台幣107億元）高居全聯盟第一；反觀釀酒人僅約1億2200萬美元（約新台幣37.3張億元），排名第22位，兩隊支出懸殊，引發部分球迷與球評直指道奇「用金錢堆出勝利」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對「用錢買冠軍」的質疑，羅伯斯語氣堅定地表示，「批評總是存在。的確，我們是一支市場規模大的球隊，也被期待要贏球，球迷同樣渴望勝利。」

他進一步解釋，「我無法討論具體的營收數字，但球團的所有者將大部分收入再投資在球員身上，我認為這才是理想的經營方式。」

羅伯斯提到球團主要股東華特（Mark Walter）與管理團隊的理念，「他們以競爭者的姿態行動，這正是球迷希望看到的態度。所有球迷都希望自己的球隊能盡全力、成為最好的版本，我相信我們的球團也正是這樣做的。」

他表示，「我們不覺得自己比任何球隊懈怠。我們努力競爭、持續前進，這是我們的驕傲。」