羅伯斯：大谷今先發無限制可投7局100球！佐佐木朗希備戰連2日登板

記者王真魚／綜合報導

美國職棒MLB國聯冠軍系列賽（NLCS）第4戰，道奇公布先發打序，距離連續兩年闖進世界大賽只差一勝。大谷翔平將以「第一棒、投手兼指定打者」身分先發登場，對決釀酒人左投金塔納（José Quintana），球隊延續前一戰陣容不變，全力拚下橫掃晉級。

這是大谷自10月4日國聯分區系列賽（對費城人）以來，睽違13天再度登板，生涯季後賽第二次上投手丘。上次先發投6局失3分，拿下個人首勝。

季後賽至今，他以打者身分出賽9場，38打數6安打、打擊率1成58，敲出2支全壘打、6分打點、OPS為0.641。前一戰他首局就掃出三壘安打，成為首位攻勢發動者，並靠著貝茲（Mookie Betts）的適時二壘安打跑回全場第一分。不過，他自9月30日對紅人隊的外卡賽首戰以來，已連續8場、40打席未開轟。

據日媒報導，羅伯斯在賽前記者會明確表示，大谷今日登板「沒有任何投球局數或球數限制」，並指出，「他準備好了，可以投到第7局。若內容良好，即使投到100球也沒問題，這只是參考值，我們會視情況調整。」

大谷本季自右肘手術復出後，投手身分最長投6局、最多投91球，羅伯斯的發言等於給予他完全信任。

此外，羅伯斯也透露，前一戰在第9局登板守成、拿下季後賽第3次救援成功的佐佐木朗希，今天有機會連兩日出賽，「他已經準備好了。」

佐佐木朗希在季後賽至今6場共投7局，防禦率1.29，仍未嘗連續登板紀錄，若今晚再度登板，將是他旅美後首度連投。

