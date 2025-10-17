薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

▲薛茲爾。（圖／路透）

曾榮獲賽揚獎的多倫多藍鳥強投薛茲爾（Max Scherzer）今（17）日於美聯冠軍賽G4先發登板，主投5.2局被擊出3支安打、4次保送、奪下5次三振、失2分，這是他自2019年效力華盛頓國民於世界大賽奪勝以來，相隔6年再次在季後賽拿下勝投，藍鳥最終以8比2擊敗西雅圖水手，在客場連勝2場，將系列戰扳成2勝2敗平手。

5局下壘上有人時，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）走上投手丘準備換投，但薛茲爾臉色鐵青地高聲拒絕換下，怒吼的氣勢讓教練只好默默退回休息區。

Max Scherzer asked very nicely to stay in the game. pic.twitter.com/cwKKB3WUl6 — Jeff Passan (@JeffPassan) October 17, 2025

緊接著，薛茲爾用曲球讓對方打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）揮空三振，隨即拍打手套、放聲咆哮。

這場比賽是薛茲爾生涯在例行賽與季後賽合計的第500場先發，他投出最快96.5英里的速球，是自2023年6月以來相隔2年再度達到該球速，他靈活運用曲球、變速球、滑球與卡特球，以強烈的鬥志壓制水手打線。

薛茲爾在3局還成功牽制一壘跑者出局，這是他相隔9年再度達成牽制刺殺紀錄。另外，41歲以上仍能在季後賽奪勝的投手，大聯盟史上僅有4人，他是繼克萊門斯（Roger Clemens）、羅傑斯（Kenny Rogers）、馬丁尼茲（Dennis Martinez）之後的第4位。