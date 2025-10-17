運動雲

>

薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

▲▼藍鳥薛茲爾。（圖／路透）

▲薛茲爾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

曾榮獲賽揚獎的多倫多藍鳥強投薛茲爾（Max Scherzer）今（17）日於美聯冠軍賽G4先發登板，主投5.2局被擊出3支安打、4次保送、奪下5次三振、失2分，這是他自2019年效力華盛頓國民於世界大賽奪勝以來，相隔6年再次在季後賽拿下勝投，藍鳥最終以8比2擊敗西雅圖水手，在客場連勝2場，將系列戰扳成2勝2敗平手。

5局下壘上有人時，藍鳥總教練史奈德（John Schneider）走上投手丘準備換投，但薛茲爾臉色鐵青地高聲拒絕換下，怒吼的氣勢讓教練只好默默退回休息區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

緊接著，薛茲爾用曲球讓對方打者阿羅薩雷納（Randy Arozarena）揮空三振，隨即拍打手套、放聲咆哮。

這場比賽是薛茲爾生涯在例行賽與季後賽合計的第500場先發，他投出最快96.5英里的速球，是自2023年6月以來相隔2年再度達到該球速，他靈活運用曲球、變速球、滑球與卡特球，以強烈的鬥志壓制水手打線。

薛茲爾在3局還成功牽制一壘跑者出局，這是他相隔9年再度達成牽制刺殺紀錄。另外，41歲以上仍能在季後賽奪勝的投手，大聯盟史上僅有4人，他是繼克萊門斯（Roger Clemens）、羅傑斯（Kenny Rogers）、馬丁尼茲（Dennis Martinez）之後的第4位。

 
關鍵字： MLB多倫多藍鳥薛茲爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

「我由衷地讚賞！」羅伯斯驚豔佐佐木朗希大復活：沒人想像得到

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

火腿吞2連敗陷背水一戰　新庄監督喊話：連贏4場創造新劇本

「球給我！」薛茲爾怒嗆教頭還原對話：語氣可能有點不一樣...

「球給我！」薛茲爾怒嗆教頭還原對話：語氣可能有點不一樣...

【警連開4槍她中彈】通緝犯夫拒檢跳車逃！妻衝撞員警反挨槍

熱門新聞

林益全遭統一戰力外　妻林家嘉深情發文相挺

大谷翔平強勢甦醒　首局三壘安打締造史上首見紀錄

道奇3連勝聽牌！大谷翔平三壘打率先得分　朗希完美救援

中職前球星「豹子腿」方昶詠遭辱：假球腿、還沒死　不忍提告了

薛茲爾怒吼教頭拒換投！外媒揭賽前「暴走」畫面：教練只是藍色殘影

感人！廉世彬調整行程助威台灣大賽　河智媛、禹洙漢「跨海」挺桃猿

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林益全遭統一戰力外　妻發文力挺

2大谷首局三壘安打締造史上首見紀錄

3道奇3連勝聽牌！朗希完美救援

4前中職球星遭辱假球腿、還沒死開告了

5薛茲爾怒吼教頭！外媒揭賽前暴走畫面

最新新聞

1猿象爭霸戰台灣大賽頂尖陣容出爐

2鄭浩均喊話：已調整最佳狀態

3中華足協爭議連環爆　理事長將請辭

4愛爾達發聲明　本季不提供NBA轉播

5老鷹狀元里薩希談第2季「進化」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

林襄戀情曝光首出面應援！　犯禁愛令？領隊：正常工作

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

直球對決！體育班存廢、協會人頭會員爭議　運動部長李洋說分明

李洋接掌運動部第一件事曝！　喊話同仁：每天運動30分鐘

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

「一代女皇」潘迎紫為金鐘來台　超凍齡大秀二頭肌

TWICE登維密大秀全開麥！　志效.娜璉.MOMO.子瑜辣翻

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

【不要再講了！】媽連喊３次：你褲子穿反！兒子當場社死XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366