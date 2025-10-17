運動雲

史密斯大讚佐佐木朗希持續「施壓」對手　指叉球真的太誇張！

▲▼佐佐木朗希。（圖／路透）

▲史密斯、佐佐木朗希。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手佐佐木朗希在國聯冠軍賽G3中，於3比1領先時的第9局登板關門，成功讓釀酒人打線三上三下，拿下個人季後賽第3次救援成功，搭檔的捕手史密斯（Will Smith）賽後也給予他的投球高度讚賞。

這是佐佐木在季後賽的第6次登板，他從8局時就開始熱身準備，隨後登上9局的投手丘，面對首名打者沃恩（Andrew Vaughn）時，在第3球就飆出本日最快球速99.8英里，接著用96.8英里的直球迫使對方擊出游擊滾地球出局。

在震耳欲聾的歡呼聲中，他又以99.4英里的直球解決弗雷利克（Sal Frelick），最後用犀利的指叉球三振掉全場敲出2安打的德賓（Caleb Durbin）。

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

結束比賽的瞬間，佐佐木握緊拳頭露出充滿氣勢的神情，而史密斯則興奮揮拳慶祝。對於佐佐木的投球內容，史密斯盛讚：「今天真的很棒，他的控球比以往更好，能夠主動搶下球數，持續給打者施加壓力。」

史密斯進一步表示：「不僅球速快，尾勁也很足，而且能穩定投進好球帶，特別是指叉球，真的非常誇張，整體來看，他的狀態已經相當接近最佳。」

